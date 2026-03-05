Ganda putri Indonesia.(Antara)

PASANGAN ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi, sukses melangkah ke babak kedua All England 2026. Mereka menaklukkan wakil Taiwan, Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan di babak pertama.

Dalam laga yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Rabu (4/3) waktu setempat, Tiwi/Fadia menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 22-20. Meski sempat mendominasi di awal laga, Tiwi/Fadia harus berjuang ekstra keras pada pengujung gim kedua untuk menyegel tiket 16 besar.

Fadia mengungkapkan bahwa kunci kemenangan mereka terletak pada ritme permainan di gim pertama yang berjalan sesuai rencana. Namun, situasi sempat berbalik di gim kedua karena mereka terjebak dalam pola permainan lawan.

"Tadi di gim pertama kami sudah enak banget ya mainnya, hanya di gim kedua kami terlalu mengikuti pola permainan lawan jadi buru-buru dan banyak mati sendiri," ujar Fadia dalam keterangannya.

Fadia juga menyoroti keunggulan postur pemain lawan yang sempat menyulitkan transisi permainan mereka. Menurutnya, pasangan Taiwan tersebut memiliki antisipasi yang sangat baik, terutama di area depan net.

"Pasangan Chinese Taipei (Taiwan) punya antisipasi yang bagus, pemain depannya punya postur yang tinggi jadi kami sempat kesulitan di bola-bola setengah ke depannya," imbuhnya.

Senada dengan rekannya, Tiwi menjelaskan bahwa mereka harus melakukan perubahan strategi secara cepat saat tertinggal jauh di gim kedua. Inisiatif untuk kembali ke pola permainan awal menjadi titik balik kebangkitan mereka.

"Setelah tertinggal cukup jauh di gim kedua, kami coba inisiatif untuk sedikit mengubah pola permainan, kami juga mencoba membalikkan lagi pola permainan seperti awal yang kami mainkan," jelas Tiwi.

Terkait target ke depan, Tiwi menegaskan fokus utama mereka adalah memberikan performa maksimal dalam setiap pertandingan yang dijalani tanpa terbebani oleh ekspektasi hasil akhir.

"Harapan kami bisa bermain dengan baik, bisa bermain maksimal di setiap match-nya, kalau hasil pasti akan mengikuti," pungkas Tiwi. (E-4)