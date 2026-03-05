Headline
GANDA putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, berhasil melangkah ke babak kedua All England 2026 setelah menumbangkan wakil Taiwan, Liu Kuang Heng/Yang Po Han. Tampil di Utilita Arena Birmingham, Rabu (4/3) waktu setempat, pasangan baru ini menang dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 21-16.
Kemenangan itu menjadi modal positif bagi Rian/Rahmat yang tampil sebagai non-unggulan. Rian mengungkapkan bahwa mereka telah mengantisipasi gaya permainan lawan yang dikenal memiliki kecepatan dan tenaga besar. Selain kesiapan taktik, kondisi fisik lawan juga menjadi celah yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh pasangan Indonesia itu.
"Pasangan Taipei kurang lebih pasti mempunyai speed dan power yang sangat baik jadi kami sudah antisipasi dari pertama. Kami juga melihat ada pergerakan kurang nyaman dari Yang Po Han dan itu menguntungkan kami," ujar Rian dalam keterangannya.
Bagi Rahmat, ajang itu merupakan debutnya di turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut. Meski tidak memungkiri adanya tekanan mental, Rahmat memilih untuk menikmati setiap proses di lapangan demi menjaga fokus.
"Ini merupakan salah satu impian saya, pastinya mau juara di sini tapi tidak boleh terlalu menggebu-gebu," kata Rahmat.
Sebagai pemain yang lebih senior, Rian memberikan motivasi khusus kepada rekannya agar tetap tampil lepas tanpa terbebani status sebagai debutan. Ia menekankan pentingnya mentalitas nothing to lose untuk menghadapi babak-babak selanjutnya.
"Tidak ada yang tidak mungkin walaupun kami juga datang di sini bukan sebagai unggulan, tapi semoga bisa terus melaju. Mau lawan siapapun harus selalu siap dan berikan yang terbaik di setiap pertandingan," tambah Rian. (E-4)
