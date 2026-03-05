Debut Manis Alwi Farhan di All England 2026

Alwi Farhan(Dok PBSI)

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengawali langkahnya di turnamen bergengsi All England Terbuka 2026 dengan hasil gemilang. Bertanding di Utilita Arena Birmingham, Rabu (4/3) waktu setempat, Alwi berhasil melaju ke babak selanjutnya setelah menumbangkan wakil India, Ayush Shetty, melalui pertarungan sengit tiga gim dengan skor 19-21, 21-9, dan 21-17.

Kemenangan itu menjadi sangat emosional bagi Alwi karena edisi kali ini merupakan penampilan perdana sang pemain di turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut. Alwi mengaku sangat bersyukur bisa menginjakkan kaki di arena Birmingham dan merasakan atmosfer kompetisi yang melegenda itu.

"Alhamdulillah pastinya. Suatu kehormatan dan suatu kebanggaan bagi saya sendiri bisa bermain di All England. Mimpi yang menjadi kenyataan," kata Alwi dalam keterangannya.

Perjalanan Alwi di babak pertama ini tidaklah mudah. Ia sempat kehilangan momentum pada gim pembuka yang membuat Ayush Shetty berhasil mencuri keunggulan. Terhentinya ritme pertandingan akibat kondisi medis lawan diakui Alwi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi fokusnya di lapangan.

"Ayush sempat berdarah di bagian lututnya dan ada medical break sehingga pertandingan terhenti. Di gim kedua dan ketiga saya bisa bounce back, saya bisa melawan diri saya. Rasa ragu-ragu yang ada di dalam diri saya," lanjutnya.

Keberhasilan Alwi melangkah ke babak kedua juga terjadi di tengah fenomena tumbangnya sejumlah pemain unggulan di babak awal. Baginya, hasil-hasil mengejutkan tersebut membuktikan bahwa persaingan di sektor tunggal putra saat ini sangat merata dan tidak bisa diprediksi hanya berdasarkan peringkat di atas kertas.

"Siapapun bisa memenangkan pertandingan, semua mempunyai kesempatan menang yang sama jadi siapa yang lebih siap dia yang akan memenangkan pertandingan," pungkas Alwi. (E-4)