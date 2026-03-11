Ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum(X @INABadminton)

GANDA putri bulu tangkis Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, harus menyudahi perjuangan mereka lebih awal di turnamen Swiss Terbuka 2026. Langkah mereka terhenti di putaran pertama setelah menyerah dua gim langsung dari wakil Tiongkok, Bao Li Jing/Luo Xu Min, pada laga yang berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Selasa (10/3) waktu setempat.

Rachel/Febi harus mengakui keunggulan lawan dengan skor akhir 9-21 dan 19-21 dalam durasi pertandingan yang cukup alot di gim kedua.

Dominasi Bao/Luo di Gim Pertama

Sejak kok pertama dipukul, pasangan Tiongkok langsung mengambil kendali permainan. Bao/Luo tampil sangat agresif dengan melancarkan serangan-serangan tajam yang sulit diantisipasi Rachel/Febi.

Pasangan peringkat 188 dunia tersebut berhasil mencetak tiga poin beruntun di awal laga, yang membuat wakil Indonesia langsung tertinggal jauh.

Permainan cepat dan tekanan bertubi-tubi dari Bao/Luo membuat Rachel/Febi kesulitan untuk mengembangkan pola permainan mereka.

Sejumlah kesalahan sendiri yang dilakukan oleh pasangan Indonesia semakin memperlebar jarak angka. Alhasil, Bao/Luo memimpin telak 11-4 pada interval gim pertama.

Pascainterval, laju pasangan Tiongkok semakin tidak terbendung. Mereka terus menekan dan memperlebar keunggulan hingga kedudukan 18-7, sebelum akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-9.

Perlawanan Sengit di Gim Kedua

Memasuki gim kedua, situasi pertandingan berubah menjadi lebih kompetitif. Rachel/Febi mulai menemukan ritme permainan dan mampu mengimbangi kecepatan lawan. Melalui kombinasi pukulan akurat dan permainan depan net yang lebih rapi, pasangan Indonesia ini sempat memegang kendali dengan unggul 4-2.

Momentum positif ini terus terjaga hingga pertengahan laga. Rachel/Febi tampil lebih solid dan berhasil mencetak empat poin beruntun, yang membawa mereka unggul cukup meyakinkan 11-6 saat interval gim kedua.

Namun, ujian mental terjadi setelah jeda. Bao/Luo perlahan mulai mengejar ketertinggalan dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 15-15.

Pertarungan sengit terjadi di poin-poin kritis, namun Rachel/Febi gagal menjaga konsistensi momentum mereka. Gim kedua pun berakhir dengan skor tipis 19-21 untuk kemenangan Tiongkok.

Kekalahan ini memaksa Rachel/Febi angkat koper lebih awal dari turnamen level Super 300 tersebut.

Sementara itu, Bao/Luo dipastikan melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi tantangan berat dari unggulan keenam asal Taiwan, Hsu Yin Hui/Lin Jhih Yun.

Hsu/Lin sendiri melangkah ke babak selanjutnya setelah menyingkirkan pasangan Turki, Bengisu Ercetin/Nazlican Inci, dengan kemenangan dua gim langsung 21-18 dan 21-14. (Ant/Z-1)