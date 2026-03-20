GANDA campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, menunjukkan performa impresif di ajang Orleans Masters 2026. Unggulan ketujuh turnamen ini berhasil memastikan diri melangkah ke babak perempat final setelah menumbangkan wakil Belanda, Brian Wassink/Debora Jille, pada Kamis waktu setempat.
Bertanding di Palais des Sports, Prancis, Amri/Nita tampil solid sejak awal laga. Mereka menyudahi perlawanan Wassink/Jille melalui permainan dua gim langsung dengan skor meyakinkan, 21-13 dan 21-12.
Meski menang dengan skor cukup telak, Amri mengaku sempat terkejut dengan kualitas permainan yang disuguhkan oleh pasangan Belanda tersebut di awal pertandingan. Kesiapan dalam membaca arah bola menjadi faktor pembeda yang membawa mereka meraih kemenangan.
“Alhamdulillah bisa selesai main tanpa cedera dan bisa memenangkan laga. Tadi awalnya cukup kaget juga karena lawannya bukan yang jelek, mereka mainnya bagus. Cuma memang kami lebih siap antisipasinya,” ujar Amri dalam keterangan tertulis.
Amri menambahkan bahwa strategi utama mereka adalah memberikan tekanan secara konsisten guna membatasi ruang gerak lawan. Strategi ini terbukti efektif dalam mematikan skema permainan Wassink/Jille.
“Ke mana pun mereka mengarahkan bolanya, kami sudah siap dan tidak gampang mati sendiri,” tambahnya.
Senada dengan pasangannya, Nita Violina Marwah mengungkapkan bahwa laga tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan.
Di awal gim kedua, pasangan Indonesia ini sempat berada di bawah tekanan akibat pengembalian bola lawan yang sangat tipis di depan net.
“Di gim kedua, poin-poin awal mereka pengembaliannya menempel net lalu bergulir. Sulit untuk dikembalikan,” ungkap Nita.
Meski sempat tertinggal akibat variasi serangan net tersebut, Amri/Nita tetap tenang dan menjaga fokus. Mereka mencoba merebut poin demi poin secara bertahap hingga akhirnya kembali menemukan ritme permainan setelah jeda interval.
Kemenangan ini menjadi modal kepercayaan diri yang besar bagi Amri/Nita. Walaupun Amri menilai persaingan di Orleans Masters 2026 sangat merata karena banyaknya pasangan berkualitas, ia tetap optimis dengan peluang yang ada.
“Tapi kami yakin kami bisa melewatinya,” tegas Amri.
Di babak perempat final nanti, Amri/Nita akan menghadapi ujian yang lebih berat. Mereka dijadwalkan bertemu dengan pemenang antara unggulan kedua asal Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, atau wakil Taiwan, Wu Hsuan-Yi/Yang Chu Yun. (Ant/Z-1)
Rachel/Febi yang menempati posisi unggulan kedelapan berhasil menundukkan wakil Taiwan, Chen Su Yu/Lee Yu-Hsuan, dengan skor akhir 14-21, 21-6, dan 21-13.
Tampil sebagai unggulan ketiga, Leo/Bagas menyudahi perlawanan Labarthe/Ronget melalui kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-16 di Orleans Masters.
Sebelumnya, masalah kapalan di tangan Nikolaus sempat menjadi kendala serius yang mengganggu performanya dalam beberapa turnamen terakhir.
Dejan/Bernadine melaju ke 16 besar Orleans Masters usai menundukkan wakil India, Dhruv Kapila/Tanisha Crasto, melalui permainan dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-18.
Indonesia hadapi tantangan berat di Grup D Piala Thomas 2026 bersama Prancis & Thailand. Simak hasil lengkap undian Piala Thomas dan Uber 2026 di Denmark.
Jafar/Felisha, yang datang sebagai unggulan ketiga, tampil dominan untuk menyegel kemenangan dua gim langsung 21-17 dan 21-7 atas pasangan Inggris Callum Hemming/Estelle Van Leeuwen.
Reigan Chenartha dan Nadia juara di Bupati Bangka Cup 2026. Turnamen di GOR Orom Sungailiat diikuti 338 atlet dari berbagai daerah dengan persaingan ketat.
Kepastian tiket babak 32 besar Ruichang Tiongkok Masters didapat Taufik/Apriyani usai memenangi duel melawan sesama wakil Merah Putih, Daniel Edgar Marvino/Lanny Tria Mayasari.
Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, berhasil mengamankan tiket perempat final All England 2026 setelah memenangi laga derbi kontra rekan senegara
