GANDA campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, menunjukkan performa impresif di ajang Orleans Masters 2026. Unggulan ketujuh turnamen ini berhasil memastikan diri melangkah ke babak perempat final setelah menumbangkan wakil Belanda, Brian Wassink/Debora Jille, pada Kamis waktu setempat.

Bertanding di Palais des Sports, Prancis, Amri/Nita tampil solid sejak awal laga. Mereka menyudahi perlawanan Wassink/Jille melalui permainan dua gim langsung dengan skor meyakinkan, 21-13 dan 21-12.

Kesiapan Antisipasi Menjadi Kunci

Meski menang dengan skor cukup telak, Amri mengaku sempat terkejut dengan kualitas permainan yang disuguhkan oleh pasangan Belanda tersebut di awal pertandingan. Kesiapan dalam membaca arah bola menjadi faktor pembeda yang membawa mereka meraih kemenangan.

“Alhamdulillah bisa selesai main tanpa cedera dan bisa memenangkan laga. Tadi awalnya cukup kaget juga karena lawannya bukan yang jelek, mereka mainnya bagus. Cuma memang kami lebih siap antisipasinya,” ujar Amri dalam keterangan tertulis.

Amri menambahkan bahwa strategi utama mereka adalah memberikan tekanan secara konsisten guna membatasi ruang gerak lawan. Strategi ini terbukti efektif dalam mematikan skema permainan Wassink/Jille.

“Ke mana pun mereka mengarahkan bolanya, kami sudah siap dan tidak gampang mati sendiri,” tambahnya.

Mengatasi Tekanan di Gim Kedua

Senada dengan pasangannya, Nita Violina Marwah mengungkapkan bahwa laga tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan.

Di awal gim kedua, pasangan Indonesia ini sempat berada di bawah tekanan akibat pengembalian bola lawan yang sangat tipis di depan net.

“Di gim kedua, poin-poin awal mereka pengembaliannya menempel net lalu bergulir. Sulit untuk dikembalikan,” ungkap Nita.

Meski sempat tertinggal akibat variasi serangan net tersebut, Amri/Nita tetap tenang dan menjaga fokus. Mereka mencoba merebut poin demi poin secara bertahap hingga akhirnya kembali menemukan ritme permainan setelah jeda interval.

Menatap Persaingan Ketat

Kemenangan ini menjadi modal kepercayaan diri yang besar bagi Amri/Nita. Walaupun Amri menilai persaingan di Orleans Masters 2026 sangat merata karena banyaknya pasangan berkualitas, ia tetap optimis dengan peluang yang ada.

“Tapi kami yakin kami bisa melewatinya,” tegas Amri.

Di babak perempat final nanti, Amri/Nita akan menghadapi ujian yang lebih berat. Mereka dijadwalkan bertemu dengan pemenang antara unggulan kedua asal Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, atau wakil Taiwan, Wu Hsuan-Yi/Yang Chu Yun. (Ant/Z-1)