Hasil Undian Piala Thomas dan Uber 2026: Indonesia Hadapi Grup Sengit di Denmark

TIM bulu tangkis putra Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar sejak fase awal Piala Thomas 2026. Berdasarkan hasil undian yang dilakukan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) di Kuala Lumpur, Rabu (18/3), tim Merah Putih, yang menyandang status unggulan kedua, dipastikan menempati Grup D.
Langkah Indonesia untuk menambah koleksi 14 gelar juara diprediksi tidak akan mudah. Di Grup D, Jonatan Christie dan kawan-kawan akan bersaing dengan kekuatan baru Eropa, Prancis, serta rival Asia Tenggara, Tailan. Sementara satu slot lainnya diisi oleh wakil Afrika, Aljazair.
Prancis patut menjadi sorotan utama bagi tim pelatih Indonesia. Negara ini tengah mengalami lonjakan prestasi yang signifikan di sektor tunggal putra melalui trio muda mereka: Christo Popov, Alex Lanier, dan Toma Junior Popov. Ketiganya berpotensi memberikan tekanan hebat bagi tunggal putra Indonesia seperti Jonatan Christie, Alwi Farhan, hingga pemain muda berbakat Moh. Zaki Ubaidillah.
Selain Prancis, Tailan tetap menjadi ancaman serius. Kehadiran juara dunia Kunlavut Vitidsarn di sektor tunggal serta pengalaman Dechapol Puavaranukroh di sektor ganda menjadi batu sandungan yang wajib diantisipasi jika Indonesia ingin melaju ke fase gugur dengan status juara grup.
Bergeser ke sektor putri, tim Uber Indonesia, yang merupakan finalis edisi sebelumnya, tergabung di Grup C. Srikandi bulu tangkis Indonesia akan memperebutkan tiket perempat final melawan Taiwan, Kanada, dan Australia.
Di atas kertas, Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk lolos dari fase grup. Taiwan diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi Gregoria Mariska Tunjung dkk dalam perebutan posisi puncak klasemen Grup C.
Kejuaraan beregu paling bergengsi di dunia ini dijadwalkan akan berlangsung di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei 2026. Dengan performa sejumlah pemain yang tengah menanjak di turnamen individu terakhir, Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk membawa pulang trofi ke Tanah Air.
Berikut adalah peta persaingan lengkap hasil undian fase grup yang akan bertanding di Denmark:
|Grup
|Negara Peserta
|Grup A
|Tiongkok, India, Kanada, Australia
|Grup B
|Jepang, Malaysia, Inggris, Finlandia
|Grup C
|Taiwan, Denmark, Korea Selatan, Swedia
|Grup D
|Indonesia, Prancis, Tailan, Aljazair
|Grup
|Negara Peserta
|Grup A
|Tiongkok, India, Denmark, Ukraina
|Grup B
|Jepang, Malaysia, Turki, Afrika Selatan
|Grup C
|Taiwan, Indonesia, Kanada, Australia
|Grup D
|Korea Selatan, Tailan, Bulgaria, Spanyol
(Ant/Z-1)
PP PBSI menjadikan capaian di Kejuaraan Beregu Asia (BATC) 2026 sebagai bahan evaluasi krusial untuk mematangkan skuad menuju Piala Thomas dan Uber 2026.
Jika Indonesia Arena tidak memungkinkan, pemerintah juga membuka opsi penggunaan venue alternatifuntuk Piala Sudirman dan Piala Thomas-Uber.
TURNAMEN bulu tangkis Indonesia Open 2024 yang berlangsung di Istora GBK, Jakarta, mulai Selasa (4/6) esok, akan menjadi pemanasan terakhir jelang Olimpiade Paris.
DUA pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting siap kembali tampil setelah absen di Thailand Open dan Malaysia Masters 2024.
Para atlet bulu tangkis dari tim Piala Thomas dan Uber Indonesia yang diperkuat oleh Jonatan Christie, Antony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan telah kembali ke Tanah Air, pada Senin malam.
Simak daftar lengkap negara yang pernah mengangkat trofi Uber Cup dari masa ke masa. China mendominasi, bagaimana dengan posisi Indonesia? Cek data historis dan fakta uniknya di sini.
TUNGGAL putra, Jonatan Christie menyumbangkan satu poin bagi Indonesia dan mengubah skor menjadi 1-2 atas Tiongkok di Piala Thomas 2024.
