Hasil Undian Piala Thomas dan Uber 2026: Indonesia Hadapi Grup Sengit di Denmark

TIM bulu tangkis putra Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar sejak fase awal Piala Thomas 2026. Berdasarkan hasil undian yang dilakukan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) di Kuala Lumpur, Rabu (18/3), tim Merah Putih, yang menyandang status unggulan kedua, dipastikan menempati Grup D.

Langkah Indonesia untuk menambah koleksi 14 gelar juara diprediksi tidak akan mudah. Di Grup D, Jonatan Christie dan kawan-kawan akan bersaing dengan kekuatan baru Eropa, Prancis, serta rival Asia Tenggara, Tailan. Sementara satu slot lainnya diisi oleh wakil Afrika, Aljazair.

Prancis patut menjadi sorotan utama bagi tim pelatih Indonesia. Negara ini tengah mengalami lonjakan prestasi yang signifikan di sektor tunggal putra melalui trio muda mereka: Christo Popov, Alex Lanier, dan Toma Junior Popov. Ketiganya berpotensi memberikan tekanan hebat bagi tunggal putra Indonesia seperti Jonatan Christie, Alwi Farhan, hingga pemain muda berbakat Moh. Zaki Ubaidillah.

Baca juga : PBSI Evaluasi Total Skuad Menuju Piala Thomas dan Uber 2026

Selain Prancis, Tailan tetap menjadi ancaman serius. Kehadiran juara dunia Kunlavut Vitidsarn di sektor tunggal serta pengalaman Dechapol Puavaranukroh di sektor ganda menjadi batu sandungan yang wajib diantisipasi jika Indonesia ingin melaju ke fase gugur dengan status juara grup.

Peluang Tim Uber Indonesia

Bergeser ke sektor putri, tim Uber Indonesia, yang merupakan finalis edisi sebelumnya, tergabung di Grup C. Srikandi bulu tangkis Indonesia akan memperebutkan tiket perempat final melawan Taiwan, Kanada, dan Australia.

Di atas kertas, Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk lolos dari fase grup. Taiwan diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi Gregoria Mariska Tunjung dkk dalam perebutan posisi puncak klasemen Grup C.

Baca juga : Menpora Tegaskan Indonesia Siap Gelar Piala Sudirman 2027 dan Piala Thomas-Uber 2028

Kejuaraan beregu paling bergengsi di dunia ini dijadwalkan akan berlangsung di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei 2026. Dengan performa sejumlah pemain yang tengah menanjak di turnamen individu terakhir, Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk membawa pulang trofi ke Tanah Air.

Daftar Lengkap Pembagian Grup Piala Thomas & Uber 2026

Berikut adalah peta persaingan lengkap hasil undian fase grup yang akan bertanding di Denmark:

Grup Piala Thomas 2026 (Putra)

Grup Negara Peserta Grup A Tiongkok, India, Kanada, Australia Grup B Jepang, Malaysia, Inggris, Finlandia Grup C Taiwan, Denmark, Korea Selatan, Swedia Grup D Indonesia, Prancis, Tailan, Aljazair

Grup Piala Uber 2026 (Putri)

Grup Negara Peserta Grup A Tiongkok, India, Denmark, Ukraina Grup B Jepang, Malaysia, Turki, Afrika Selatan Grup C Taiwan, Indonesia, Kanada, Australia Grup D Korea Selatan, Tailan, Bulgaria, Spanyol

