Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
GANDA campuran bulu tangkis Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, melaju ke putaran kedua turnamen bulu tangkis Swiss Terbuka 2026 setelah menumbangkan wakil Inggris, Callum Hemming/Estelle Van Leeuwen, dalam pertandingan di St. Jakobshalle, Basel, Rabu (11/3) waktu setempat.
Jafar/Felisha, yang datang sebagai unggulan ketiga, tampil dominan untuk menyegel kemenangan dua gim langsung 21-17 dan 21-7.
Meski menang telak, Jafar mengaku performa lawan tidak keluar secara maksimal akibat tekanan pertandingan. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi saat kedua pasangan melakukan latih tanding, dua pekan sebelum turnamen dimulai.
"Tadi juga saya di awal expect-nya mereka akan ngasih perlawanan yang lebih. Cuma mungkin namanya pertandingan tekanannnya berbeda. Mungkin hal inin yang bikin berubah dan keuntungannya buat kami," kata Felisha.
Ia menambahkan bahwa pada gim pertama dirinya masih harus melakukan adaptasi dengan kondisi lapangan. Namun, memasuki gim kedua, perubahan strategi dilakukan untuk memastikan dominasi permainan atas pasangan Inggris tersebut.
"Puji Tuhan menjalankan pertandingan dengan baik. Tidak ada cedera, menang juga dan juga bermain cukup dominan. Catatan di gim pertama, saya masih ada adaptasi, masih ada kagok-kagoknya tapi setelah itu coba difokuskan, langsung diubah lah sesuai sama lawan untuk lebih dominan di gim kedua," sambungnya.
Senada dengan rekannya, Jafar menilai lawan banyak melakukan kesalahan sendiri yang menguntungkan posisi mereka. Jafar memilih untuk bermain lebih aman dengan memastikan bola masuk terlebih dahulu guna membangun ritme permainan yang nyaman.
"Mereka tidak terlalu in mainnya, banyak melakukan kesalahan sendiri tapi kami juga begitu. Masih banyak salahnya. Tadi coba masuk dulu saja bolanya, dienak-in mainnya," ujar Jafar.
Di sisi lain, Jafar menyayangkan hasil undian dalam turnamen tersebut. Menurutnya, posisi tersebut sangat merugikan karena menutup peluang terjadinya All Indonesian Final di turnamen level World Tour Super 300 ini.
"Memang cukup merugikan ketika semua ganda campuran Indonesia berada di pool bawah. Harusnya ada yang di atas juga daripada numpuk di bawah, sayang kan. Jadi siapa tau bisa all final, tapi ini cuma satu yang bisa masuk final," pungkas Jafar. (Z-1)
Kepastian tiket babak 32 besar Ruichang Tiongkok Masters didapat Taufik/Apriyani usai memenangi duel melawan sesama wakil Merah Putih, Daniel Edgar Marvino/Lanny Tria Mayasari.
Rachel/Febi menyerah di tangan pasangan Tiongkok Bao Li Jing/Luo Xu Min di putaran pertama Swiss Terbuka dengan skor 9-21 dan 19-21.
Catatan terbaik Indonesia di All England dibukukan oleh pasangan ganda putra muda, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, yang mencapai babak semifinal.
OPTIMISME membumbung di kubu PBSI seiring dengan performa menjanjikan para pemain muda dalam turnamen bulu tangkis tertua di dunia, All England 2026.
Putri mengakui masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki ketika menghadapi pemain elite dunia.
Reigan Chenartha dan Nadia juara di Bupati Bangka Cup 2026. Turnamen di GOR Orom Sungailiat diikuti 338 atlet dari berbagai daerah dengan persaingan ketat.
Kepastian tiket babak 32 besar Ruichang Tiongkok Masters didapat Taufik/Apriyani usai memenangi duel melawan sesama wakil Merah Putih, Daniel Edgar Marvino/Lanny Tria Mayasari.
Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, berhasil mengamankan tiket perempat final All England 2026 setelah memenangi laga derbi kontra rekan senegara
Berpasangan dengan wakil Singapura, Hee Yong Kai Terry, Gloria Emanuelle Widjaja bertekad menuntaskan ambisinya untuk naik ke podium tertinggi setelah dua kali harus puas jadi runner-up.
Pasangan ganda campuran, Terry Hee Yong Kai/Gloria Emanuelle Widjaja, mengamankan tiket semifinal turnamen bulu tangkis Jerman Terbuka 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved