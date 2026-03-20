Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana(X @INABadminton)

GANDA ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, berhasil mengamankan tiket perempat final BWF World Tour Super 300 Orleans Masters 2026. Kepastian ini didapat setelah mereka menundukkan wakil tuan rumah, Baptiste Labarthe/Quentin Ronget, pada babak 16 besar yang berlangsung di Palais des Sports, Prancis, Kamis (19/3) waktu setempat.

Tampil sebagai unggulan ketiga, Leo/Bagas menyudahi perlawanan Labarthe/Ronget melalui kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-16.

Meski menang straight game, pasangan Indonesia ini mengaku laga tersebut memberikan catatan penting bagi performa mereka ke depan.

Menaklukkan Tantangan Teknis

Leo Rolly Carnando menyoroti kondisi lapangan dan karakteristik bola yang cenderung cepat sebagai tantangan utama.

Menurutnya, kemampuan untuk menahan diri dan tidak bermain terburu-buru menjadi faktor krusial dalam meraih kemenangan.

“Evaluasi permainan hari ini, kalau untuk saya, jangan terlalu buru-buru. Memang bolanya di sini kencang jadi harus punya kontrol yang lebih baik,” kata Leo dalam keterangan tertulisnya.

Leo juga mengakui bahwa penampilannya secara individu belum mencapai level optimal. Ia merasa sentuhan pukulannya sering kali meleset dari harapan. Namun, soliditas sebagai pasangan menjadi penyelamat dalam laga tersebut.

“Hari ini permainan cukup ramai dan saya bermain tidak cukup enak. Sampai akhir juga merasa touch-nya tidak maksimal tapi beruntung Mas Bagas bisa cover saya dengan baik,” ujar Leo menambahkan.

Menjaga Fokus dan Komunikasi

Di sisi lain, Bagas Maulana menekankan aspek mentalitas saat menghadapi lawan yang secara peringkat berada di bawah mereka. Bagas memuji kedisiplinan pasangan Prancis yang sempat memberikan perlawanan ketat di beberapa momen pertandingan.

“Pastinya kami tidak boleh lengah dan tidak boleh meremehkan walau pasangan Prancis secara di atas kertas masih di bawah kami. Tetap harus fokus dan jaga komunikasi dengan Leo,” tutur Bagas.

Ia menambahkan bahwa lawan tampil dengan pola permainan yang sangat rapi.

“Mereka bermain cukup aman, beberapa kali cukup rapat dan bisa terus mengembalikan bola dari kami,” jelasnya.

Menatap Perempat Final

Langkah Leo/Bagas selanjutnya akan diuji oleh wakil India, Hariharan Amsakarunan/Ruban Kumar Rethinasabapathi Arjun, di babak perempat final.

Mengingat persaingan yang semakin ketat, Leo menegaskan bahwa kewaspadaan dan ketenangan mental akan menjadi modal utama mereka untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini.

“Yang terpenting kami bisa main tanpa terbebani,” pungkas Leo. (Ant/Z-1)