Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
GANDA putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, memastikan diri melangkah ke babak semifinal BWF World Tour Super 300 Orleans Masters 2026. Kepastian ini didapat setelah mereka menundukkan wakil India, Hariharan Amsakarunan/M. R. Arjun, dalam dua gim langsung 21-12 dan 22-20 di Orleans, Prancis, Jumat (20/3).
Kemenangan ini membawa pasangan unggulan ketiga tersebut selangkah lebih dekat dengan podium tertinggi. Leo menyebutkan bahwa strategi permainan mereka di babak perempat final berjalan mulus, terutama dalam meredam serangan lawan.
“Dari pertandingan tadi lawan bermain cukup bagus dan bermain aman terutama di gim kedua. Kami menerapkan pola bertahan lalu balik serang,” ujar Leo melalui keterangan resmi PBSI.
Pada babak semifinal nanti, Leo/Bagas akan berhadapan dengan pasangan asal Tiongkok, Hu Ke Yuan/Li Xiang Yi.
Bagas menegaskan mereka akan melakukan analisis mendalam melalui video pertandingan untuk mengantisipasi pola permainan lawan yang baru saja melakukan aksi comeback saat melawan wakil Jepang.
“Besok kami melawan pasangan Tiongkok (Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi) di semifinal. Harus waspada, tidak boleh lengah karena hari ini mereka menang comeback dari pasangan Jepang. Kami juga akan pelajari permainan mereka lewat video,” kata Bagas.
Turnamen yang bertepatan dengan suasana Idul Fitri ini memberikan motivasi tambahan bagi pasangan Indonesia.
Leo berharap keberhasilan mereka dan tim Indonesia lainnya di sisa turnamen dapat menjadi kado istimewa bagi para penggemar bulu tangkis di tanah air.
“Kami sudah Idul Fitri di sini, tadi saya sempat shalat Id juga. Semoga di momen ini, kami dan tim Indonesia yang masih menang bisa kasih hadiah lebaran, bisa kasih gelar juara,” pungkas Leo. (Ant/Z-1)
Di semifinal Orleans Masters, Rachel/Febi akan berhadapan dengan pasangan Jepang Sumire Nakade/Miyu Takahashi.
Amri/Nita tampil solid sejak awal laga untuk menyudahi perlawanan Wassink/Jille melalui permainan dua gim langsung dengan skor meyakinkan, 21-13 dan 21-12.
Rachel/Febi yang menempati posisi unggulan kedelapan berhasil menundukkan wakil Taiwan, Chen Su Yu/Lee Yu-Hsuan, dengan skor akhir 14-21, 21-6, dan 21-13.
Tampil sebagai unggulan ketiga, Leo/Bagas menyudahi perlawanan Labarthe/Ronget melalui kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-16 di Orleans Masters.
Sebelumnya, masalah kapalan di tangan Nikolaus sempat menjadi kendala serius yang mengganggu performanya dalam beberapa turnamen terakhir.
Tampil sebagai unggulan ketiga, Leo/Bagas menyudahi perlawanan Labarthe/Ronget melalui kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-16 di Orleans Masters.
Sebelumnya, masalah kapalan di tangan Nikolaus sempat menjadi kendala serius yang mengganggu performanya dalam beberapa turnamen terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved