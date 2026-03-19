Pulih dari Flu, Ben Shelton Tatap Miami Terbuka 2026 dengan Optimisme Tinggi

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PETENIS Amerika Serikat (AS), Ben Shelton, menyatakan kesiapannya untuk berlaga di Miami Terbuka 2026.
Setelah melewati pekan yang sulit akibat kondisi kesehatan yang menurun di Indian Wells, Shelton kini merasa jauh lebih bugar dan siap bersaing di turnamen ATP Masters 1000 kedua musim ini.
Pada turnamen sebelumnya di California, Shelton terpaksa harus mengakui keunggulan rekan senegaranya, Learner Tien, di babak ketiga.
Kekalahan tersebut tak lepas dari kondisi fisiknya yang sedang didera flu berat. Shelton mengungkapkan betapa beratnya berjuang di lapangan saat tubuh tidak dalam kondisi prima.
"Saya merasa baik. Saya tidak dalam kondisi prima di Indian Wells. Masa sulit bagi saya. Tidak mudah sakit," ujar Shelton dikutip dari ATP, Kamis (19/3).
Mengingat kembali pengalamannya di Indian Wells, petenis berusia 23 tahun ini membagikan betapa sulitnya menjaga level kompetitif saat energi terkuras habis.
Meski sempat mengalahkan Reilly Opelka di babak pembuka, Shelton mengaku setiap harinya adalah perjuangan fisik yang luar biasa.
"Setiap pagi saya bangun dan merasa seperti tidak bisa berdiri dan tidak punya energi," ungkapnya.
Demi bertahan di pertandingan, ia terpaksa mengubah strategi permainannya secara drastis.
"Saya hanya berusaha mendapatkan beberapa poin gratis dari servis saya... Saya tidak bisa bergerak terlalu banyak, jadi saya hanya mencoba untuk mempersingkat poin," kata Shelton
Setelah tersingkir dari Indian Wells, Shelton mendedikasikan sepuluh hari terakhir untuk pemulihan total. Ia sadar bahwa tantangan terbesar dalam persiapan singkat menuju Miami Terbuka adalah mengembalikan intensitas permainan ke level semula. Baginya, kebugaran adalah kunci utama jika ingin melangkah jauh di turnamen ini.
Mengenai rekam jejaknya di Miami, Shelton memiliki catatan 1-3. Namun, seiring bertambahnya pengalaman di tur profesional, ia mulai merasa nyaman dengan karakter lapangan cepat yang menjadi ciri khas turnamen ini.
"Semakin lama saya berada di sini, semakin saya menikmati bermain di lapangan cepat... Pantulan yang lebih rendah, bola melaju kencang. Itu adalah sesuatu yang bahkan enam bulan lalu masih saya perjuangkan, tetapi sekarang saya merasa jauh lebih nyaman," jelasnya.
Keyakinan Shelton didukung oleh performa apiknya sepanjang awal musim 2026. Sebelum terhambat masalah kesehatan, ia telah sukses mengangkat trofi ATP 500 di Dallas dan menembus babak perempat final Australia Terbuka.
Di Miami Terbuka kali ini, Shelton, yang menempati posisi unggulan, akan menunggu pemenang antara Matteo Arnaldi atau Alexander Shevchenko untuk dihadapi pada pertandingan pembukanya.
Dengan kondisi fisik yang telah pulih, Shelton berharap karakteristik lapangan di Miami bisa membantunya meraih hasil maksimal. (Ant/Z-1)
