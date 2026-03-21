Christopher Rungkat Jadi Kapten Tim Indonesia di Piala Billie Jean King 2026

PETENIS putra Indonesia, Christopher Rungkat, resmi dipercaya mengemban tugas sebagai kapten timnas untuk turnamen beregu putri Piala Billie Jean King (BJK Cup) 2026. Kompetisi Grup I Zona Asia/Oseania tersebut dijadwalkan berlangsung di New Delhi, India, pada 7-11 April mendatang.
Sosok yang akrab disapa Christo ini mengonfirmasi penunjukan tersebut sekaligus memaparkan kondisi terkini persiapan tim.
Saat ini, para pemain utama masih fokus menjalani tur individu di berbagai turnamen internasional sebelum nantinya berkumpul di India.
"Untuk konfirmasi benar saya akan menjadi kapten di BJK Cup di New Delhi nanti bulan April," ujar Christo melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (20/3).
Christo menjelaskan bahwa sejumlah pilar utama seperti Aldila Sutjiadi, Janice Tjen, dan Priska Madelyn Nugroho masih mengikuti agenda turnamen masing-masing.
Aldila dan Janice dijadwalkan tampil di Charleston, Amerika Serikat, sementara Priska saat ini tengah berada di Tiongkok.
Karena perbedaan jadwal kompetisi dan rute perjalanan, para pemain diperkirakan tidak akan berangkat bersamaan ke lokasi pertandingan di DLTA School of Tennis.
"Kita mungkin akan berada di penerbangan yang berbeda dan nanti bertemu di New Delhi, mungkin H-1 atau H-2," tambah Christo.
Terkait komposisi tim, Christo juga menyebutkan masih menunggu kepastian rencana keberangkatan Anjali Kirana Junarto untuk bergabung dalam persiapan skuad Merah Putih.
Sebagai informasi, Piala Billie Jean King merupakan turnamen beregu putri prestisius yang sebelumnya dikenal sebagai Piala Fed. Pada edisi 2026 ini, Indonesia tergabung di Grup I Zona Asia/Oseania bersama tuan rumah India, Korea Selatan, Mongolia, Selandia Baru, dan Thailand. (Ant/Z-1)
