Padel Resmi Dipertandingkan di Asian Games Jepang 2026

Padel mencatatkan tonggak sejarah baru. Cabang olahraga yang tengah viral itu resmi ditetapkan sebagai nomor perebutan medali pada gelaran Asian Games di Jepang tahun 2026.

Olahraga yang merupakan perpaduan antara tenis dan squash ini meledak popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir, bahkan menarik minat pesohor olahraga dunia seperti Carlos Alcaraz, Cristiano Ronaldo, hingga Max Verstappen.

Penetapan itu menjadi sinyal kuat bagi posisi padel di kancah internasional. Mengingat Asian Games merupakan ajang multi-cabang terbesar kedua setelah Olimpiade.

Presiden Federasi Padel Internasional (FIP) yang berbasis di Lausanne, Luigi Carraro, menyambut antusias keputusan tersebut.

"Ini adalah momen yang sangat signifikan bagi olahraga kami," ungkap Carraro dikutip dari AFP.

Menurutnya, kepastian padel sebagai cabang olahraga medali mencerminkan perkembangan pesat di seluruh Asia serta dampak global yang kian kuat.

"Asian Games mewakili salah satu ajang multi-olahraga paling penting di dunia," tambahnya.

Padel umumnya dimainkan secara ganda di dalam lapangan tertutup yang menyerupai lapangan tenis. Selain padel, Dewan Olimpiade Asia (OCA) dalam pernyataan resminya akhir pekan lalu juga mengonfirmasi bahwa teqball, olahraga yang mengombinasikan sepak bola dan tenis meja, akan turut dipertandingkan sebagai nomor medali di Nagoya dan Aichi.

Rangkaian pesta olahraga Asia tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. (E-3)