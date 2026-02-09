Tanggul Sungai Citalahab Jebol, Puluhan Rumah di Pamarican dan Cidolog Ciamis Banjir

Tanggul aliran Sungai Citalahab Jebol dan meluapnya Sungai Ciseel merendam areal persawahan hingga puluhan rumah warga di Dusun Kubangpari, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican dan Dusun Ciparay, Desa Ciparay, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis.(Dok Pusdalops BPBD Ciamis)

HUJAN dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Senin (9/2) siang menyebabkan sebuah tanggul aliran Sungai Citalahab jebol dan meluapnya Sungai Ciseel. Akibatnya, banjir merendam areal persawahan hingga puluhan rumah warga. Kejadian itu terjadi di Dusun Kubangpari, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican; dan Dusun Ciparay, Desa Ciparay, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani. Selain itu, sebagian warga dievakuasi dan mengungsi karena banjir tersebut.

"Debit air tinggi dan menyebabkan tanggul Sungai Citalahab jebol hingga meluapnya air Sungai Ciseel hingga merendam rumah warga. Kini petugas gabungan, BPBD, TNI, Polri, Tagana, melakukan upaya evakuasi terhadap warga dan yang lain langsung mengungsi lantaran kondisi air sekarang mengalami kenaikan," katanya, Senin (9/2).

Ani mengatakan, selain merendam rumah hingga setinggi lutut orang dewasa, banjir juga merendam areal persawahan.

"Tanggul aliran Sungai Citalahab Jebol dan meluapnya Sungai Ciseel merendam rumah di Dusun Kubangpari RT1 hingga RT7 di RW 2, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican dan Dusun Ciparay RT1 RW1, Desa Ciparay, Kecamatan Cidolog. Karena kondisi tersebut, sebagian warga terpaksa di evakuasi dan mengungsi ke tempat yang lebih aman," ujarnya.

Menurutnya, petugas gabungan untuk saat ini masih melakukan evakuasi warga menggunakan perahu karet dan yang lainnya menyisir rumah lantaran kondisi air meningkat, karena sebuah tanggung jebol belum dilakukan perbaikan. Namun, petugas BPBD masih melakukan upaya pendataan terhadap rumah tergenang banjir.

"Kami masih melakukan pendataan hingga menyisir rumah warga dengan memakai perahu dan untuk laporan sementara puluhan rumah. Akan tetapi, pendataan sekarang masih dilakukan tim kaji cepat Pusdalops BPBD Ciamis berada di lapangan dan mereka telah dibekali alat penerangan," pungkasnya. (AD/E-4)