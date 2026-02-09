Tanggul Sungai Citalahab Jebol, Puluhan Rumah di Pamarican dan Cidolog Ciamis Banjir

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HUJAN dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Senin (9/2) siang menyebabkan sebuah tanggul aliran Sungai Citalahab jebol dan meluapnya Sungai Ciseel. Akibatnya, banjir merendam areal persawahan hingga puluhan rumah warga. Kejadian itu terjadi di Dusun Kubangpari, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican; dan Dusun Ciparay, Desa Ciparay, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani. Selain itu, sebagian warga dievakuasi dan mengungsi karena banjir tersebut.
"Debit air tinggi dan menyebabkan tanggul Sungai Citalahab jebol hingga meluapnya air Sungai Ciseel hingga merendam rumah warga. Kini petugas gabungan, BPBD, TNI, Polri, Tagana, melakukan upaya evakuasi terhadap warga dan yang lain langsung mengungsi lantaran kondisi air sekarang mengalami kenaikan," katanya, Senin (9/2).
Ani mengatakan, selain merendam rumah hingga setinggi lutut orang dewasa, banjir juga merendam areal persawahan.
"Tanggul aliran Sungai Citalahab Jebol dan meluapnya Sungai Ciseel merendam rumah di Dusun Kubangpari RT1 hingga RT7 di RW 2, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican dan Dusun Ciparay RT1 RW1, Desa Ciparay, Kecamatan Cidolog. Karena kondisi tersebut, sebagian warga terpaksa di evakuasi dan mengungsi ke tempat yang lebih aman," ujarnya.
Menurutnya, petugas gabungan untuk saat ini masih melakukan evakuasi warga menggunakan perahu karet dan yang lainnya menyisir rumah lantaran kondisi air meningkat, karena sebuah tanggung jebol belum dilakukan perbaikan. Namun, petugas BPBD masih melakukan upaya pendataan terhadap rumah tergenang banjir.
"Kami masih melakukan pendataan hingga menyisir rumah warga dengan memakai perahu dan untuk laporan sementara puluhan rumah. Akan tetapi, pendataan sekarang masih dilakukan tim kaji cepat Pusdalops BPBD Ciamis berada di lapangan dan mereka telah dibekali alat penerangan," pungkasnya. (AD/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
