Bio Farma Buka Program Mudik Aman Berbagi Harapan Bersama BUMN 2026

Bio Farma kembali menggelar program Mudik Aman pada Idul Fitri 2026(ISTIMEWA)

PT Bio Farma resmi membuka pendaftaran program “Mudik Aman Berbagi Harapan Bersama BUMN 2026”.

Program mudik gratis ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bio Farma yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Program ini wujud kepedulian sosial dan upaya membantu masyarakat Bandung dan sekitarnya merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 H bersama keluarga di kampung halaman.

Pendaftaran dibuka untuk umum dalam periode 12 hingga 20 Februari 2026, dengan ketentuan bahwa pendaftaran dapat ditutup lebih cepat jika kuota yang tersedia telah terpenuhi. Inisiatif ini dijalankan melalui kolaborasi strategis antara Bio Farma, Danantara dan BP BUMN, memperkuat komitmen kolektif dalam menyediakan layanan mudik yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

Pada tahun ini, Bio Farma menyiapkan 11 armada bus dengan empat pilihan rute tujuan akhir sebagai berikut:

Rute Utara – Tujuan Akhir Wonogiri

Bandung – Exit Tol Brebes Barat (Brebes) – Exit Tol Adiwerna (Tegal) – Exit Tol Bojong (Pekalongan) – Exit Tol Kandeman (Batang) – Exit Tol Kaliwungu (Kendal) – Exit Tol Krapyak 1 (Semarang) – Exit Tol Salatiga (Salatiga) – Exit Tol Colomadu (Boyolali) – Exit Tol Ngemplak (Solo) – Terminal Giri Adipura Wonogiri.

Rute Selatan – Tujuan Akhir Yogyakarta

Bandung – Madjenang – Wangon – Jatilawang – Cilacap (Pertigaan Sampang) – Sumpiuh – Gombong – Kebumen – Kutoarjo – Purworejo – Wates – Kulon Progo – Terminal Giwangan Yogyakarta.

Rute Utara – Tujuan Akhir Surabaya

Bandung – Exit Tol Sragen – Exit Tol Ngawi – Exit Tol Madiun – Exit Tol Nganjuk – Exit Tol Jombang – Exit Tol Gedeg Mojokerto – Exit Tol Krian Sidoarjo – Terminal Purabaya (Bungurasih).

Rute Utara – Tujuan Akhir Kuningan

Jakarta - GBK (Rute awal keberangkatan) - Exit Tol Karawang Timur I (Karawang) - Exit Tol Subang - Exit Tol Cikedung (Indramayu) - Exit Tol Kertajati (Majalengka) - Exit Tol Ciperna (Cirebon) - Terminal Kertawangunan (Ancaran).

Pendaftaran dilakukan secara online melalui tautan: bit.ly/MUDIKBF2026.

Calon peserta wajib mengunggah dokumen persyaratan berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA), serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam format pdf/jpg/png.

Kepala Divisi TJSL, HSE, Aset dan Umum Bio Farma, Hidayat Setiadji Senin (9/2) menerangkan, program mudik BUMN 2026 dirancang untuk memberikan manfaat konkret, terutama bagi masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

"Program kolaborasi dengan Danantara dan BP BUMN ini merupakan wujud komitmen kami untuk memfasilitasi masyarakat, khususnya dari golongan ekonomi kurang mampu, agar dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman guna merayakan Idul Fitri tanpa terbebani biaya transportasi yang tinggi," tuturnya.

Setiadji menambahkan, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini guna menciptakan perjalanan mudik yang lebih nyaman, aman dan selamat. Program "Mudik Aman Berbagi Harapan Bersama BUMN 2026" merupakan inisiatif strategis dari sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan memberikan kemudahan akses mudik secara aman, nyaman, dan terjamin keselamatannya.

Lebih dari sekadar fasilitas transportasi, program ini menjadi kontribusi nyata BUMN dalam mendukung kelancaran arus mudik nasional serta berbagi harapan, termasuk bagi masyarakat yang terdampak bencana, untuk dapat pulang kampung dengan selamat dan penuh kebahagiaan.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Departemen TJSL Bio Farma di nomor 081324445528, mengakses Instagram @biofarmaid, atau mengirimkan email ke [email protected].