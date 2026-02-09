Pemkab Bekasi Bersama TNI-Polri Gelar Aksi Bersih-bersih Pascabanjir

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEBANYAK 300 personel gabungan terdiri atas unsur TNI dan Polri, pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat terlibat aksi kerja bakti membersihkan sisa banjir di Perumahan Grand Cikarang City (GCC) Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (8/2).
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, aksi bersih-bersih lingkungan ini sekaligus tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu, terkait penanganan dampak banjir.
"Saya bersama jajaran TNI dan Polri dibantu relawan dan masyarakat melakukan aksi bersih-bersih lingkungan dengan fokus hari ini di perumahan terdampak banjir. Kegiatan ini sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," katanya.
Dia menambahkan, ratusan personel dikerahkan dalam aksi bersih-bersih di perumahan GCC Cikarang Utara dengan tujuan untuk mempercepat pemulihan kondisi lingkungan usai terdampak bencana banjir.
Pada kesempatan ini, Pemkab Bekasi mengerahkan 10 armada truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup serta Satpol PP untuk membersihkan sedimen dan sampah rumah tangga yang menyumbat saluran air.
Asep Surya menjelaskan, berdasarkan hasil analisis lapangan bersama Kapolres dan Dandim menunjukkan kawasan perumahan ini menjadi salah satu sumber aliran air yang menyebabkan genangan meluas ke permukiman warga.
"Dari analisa kemarin malam, ternyata inilah salah satu sumber air yang mengalir. Makanya hari ini kita lakukan bersih-bersih serentak bersama TNI, Polri dan relawan," katanya.
Menurut dia, banjir di kawasan perumahan dipicu oleh beberapa faktor di antaranya pendangkalan saluran, buruk infrastruktur drainase serta perubahan tata guna lahan dari persawahan menjadi kawasan permukiman.
"Dulu lokasi ini adalah hamparan sawah namun sekarang jadi kawasan perumahan. Infrastruktur drainase juga kurang baik, akhirnya banjir hampir merata," ujar Asep.
Aksi rutin
Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Sumarni menambahkan, kegiatan bersih-bersih lingkungan ini juga merupakan instruksi institusi Polri yang dilakukan secara rutin pada setiap pekan.
"Instruksi dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya, setiap Jumat kita melaksanakan bersih-bersih lingkungan, termasuk hari Minggu ini. Kami bersama jajaran Polsek dan TNI dari Koramil berjibaku membantu pemerintah daerah," katanya.
Sumarni turut mengingatkan masyarakat untuk lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya tidak membuang sampah sembarangan, terlebih di saluran air maupun aliran sungai.
"Kami kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan penting menjaga kebersihan lingkungan. Ini menjadi kewajiban kita bersama, mohon dipatuhi demi mencegah banjir," tandasnya.
