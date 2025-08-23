Jabar Optimistis Pembangunan 4.600 Dapur SPPG Selesai pada Oktober 2025

Ilustrasi(ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) optimistis target pembangunan 4.600 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Oktober 2025 akan tercapai. Keyakinan tersebut seiring dengan terus bertambahnya SPPG di 27 kabupaten/ kota yang ada di wilayah Jabar.

"SPPG merupakan dapur sehat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Presiden Prabowo. Apresiasi kepada yayasan yang telah mendukung program pemerintah dalam pemberian MBG. Target 4.600 dapur sehat MGB di Jabar pada Oktober 2025, saya yakin bisa tercapai," ungkap Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan saat meresmikan SPPG di Cibiru Kota Bandung pada Jumat (22/8).

SPPG di Jalan Cilengkarang 1, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru tersebut didirikan oleh Yayasan Pandoras Berkah Anugrah. Yayasan tersebut sebelumnya juga telah membangun SPPG di kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung dan di kawasan Ganeas, Kabupaten Sumedang.

Menurut Erwan, SPPG harus mengutamakan kualitas makanan dan pelayanan. Gizi yang baik pada setiap makanan akan menjadi pendorong dalam mewujudkan generasi emas 2045. Jadi jangan memikirkan keuntungan dulu, namanya juga kan MBG.

"SPPG di Cibiru ini sudah sangat memenuhi standar dan diharapkan menjadi percontohan SPPG lainnya di Jabar, karena sangat memadai dan berkualitas," tuturnya.

Erwan menambahkan, selain membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, program MBG juga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Perputaran uang dalam program ini mencapai sekitar Rp50 triliun setahun.

"Perputaran uangnya mencapai Rp50 triliun setahun. Tentu ini jadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi," sambungnya.(H-2)