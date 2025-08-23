Jabar Optimistis Pembangunan 4.600 Dapur SPPG Selesai pada Oktober 2025

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) optimistis target pembangunan 4.600 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Oktober 2025 akan tercapai. Keyakinan tersebut seiring dengan terus bertambahnya SPPG di 27 kabupaten/ kota yang ada di wilayah Jabar.
"SPPG merupakan dapur sehat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Presiden Prabowo. Apresiasi kepada yayasan yang telah mendukung program pemerintah dalam pemberian MBG. Target 4.600 dapur sehat MGB di Jabar pada Oktober 2025, saya yakin bisa tercapai," ungkap Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan saat meresmikan SPPG di Cibiru Kota Bandung pada Jumat (22/8).
SPPG di Jalan Cilengkarang 1, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru tersebut didirikan oleh Yayasan Pandoras Berkah Anugrah. Yayasan tersebut sebelumnya juga telah membangun SPPG di kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung dan di kawasan Ganeas, Kabupaten Sumedang.
Menurut Erwan, SPPG harus mengutamakan kualitas makanan dan pelayanan. Gizi yang baik pada setiap makanan akan menjadi pendorong dalam mewujudkan generasi emas 2045. Jadi jangan memikirkan keuntungan dulu, namanya juga kan MBG.
"SPPG di Cibiru ini sudah sangat memenuhi standar dan diharapkan menjadi percontohan SPPG lainnya di Jabar, karena sangat memadai dan berkualitas," tuturnya.
Erwan menambahkan, selain membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, program MBG juga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Perputaran uang dalam program ini mencapai sekitar Rp50 triliun setahun.
"Perputaran uangnya mencapai Rp50 triliun setahun. Tentu ini jadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi," sambungnya.(H-2)
Modul pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari cara penyajian makanan, penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan, hingga cara menjaga dapur tetap bersih dan steril.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, menegaskan upaya ini menjadi langkah konkret perluasan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jajaran Polda Lampung, Senin (28/7).
Empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di sejumlah kabupaten/kota segera beroperasi.
Panglima TNI juga menyarankan untuk melakukan variasi menu, terutama lauk berupa telur dan ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya nutrisi.
Di antara dapur-dapur yang perlu ditarget tersebut, sambung Nyoto, berada di wilayah Papua.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Pemkab Lamongan juga membuat satgas khusus agar program makan bergizi gratis terus mengalami percepatan dalam pemenuhan.
Berdasarkan laporan lapangan, tingkat kehadiran siswa meningkat dari rata-rata 70% menjadi 95% sejak program MBG berjalan.
Dengan demikian, sedikitnya 38.500 siswa di Lamongan telah menerima program MBG.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved