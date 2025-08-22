Perbaiki Nutrisi Anak dan Ibu Hamil, Dunia Usaha dan Lembaga Sosial Dukung Program MBG

Ilustrasi(Dok Ist)

SUASANA Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, begitu semarak. Ratusan warga berkumpul menyaksikan peresmian dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Yayasan Hamim Center Founder (HCF).

Program ini merupakan implementasi nyata kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui untuk memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis. Kegiatan peresmian berlangsung khidmat, diawali doa bersama dan pemotongan pita sebagai tanda resmi beroperasinya dapur MBG di Pasar Keong. Lokasi dapur dipusatkan di Kampung Ciputat, Desa Pasar Keong, dengan fasilitas memasak lengkap, ruang distribusi, serta area khusus untuk penyimpanan makanan.

Pada kesempatan itu juga diperlihatkan proses penyajian makanan. Para relawan yayasan bersama petugas dapur menata menu bergizi yang terdiri dari nasi, lauk berprotein hewani, sayuran segar, serta buah-buahan. Semua makanan disiapkan dari bahan pangan lokal hasil produksi petani dan UMKM sekitar. Dengan begitu, selain menyehatkan, kegiatan ini juga mendorong perekonomian masyarakat.

Peresmian Dapur MBG ini juga didukung Cipta Perdana Lancar, perusahaan yang selama ini dikenal bergerak di bidang otomotif, sanitasi, dan elektronik, untuk berkontribusi pada sektor alat dapur dan pertanian. Perusahaan ini memproduksi rantang dan alat masak berkualitas tinggi yang digunakan di dapur MBG. Langkah ini tidak hanya menunjukkan inovasi industri, tetapi juga bentuk nyata dukungan dunia usaha pada program prioritas pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan kuat.

Pembina sekaligus pendiri Yayasan HCF Hamim menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan peranan lembaga sosial dalam menebar manfaat bagi masyarakat.

“Kami hadir bukan sekadar mendistribusikan makanan, tetapi ingin berperan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, yakni mempersiapkan generasi sehat, cerdas, dan produktif,” kata Hamim, Jumat (22/8).

Siti Maryam, orang tua siswa SD di Cibadak, mengaku sangat terbantu dengan program MBG ini. “Kami sangat berterima kasih, anak-anak kini bisa makan makanan sehat setiap hari tanpa kami khawatirkan biaya. Ini benar-benar meringankan beban keluarga kami,” ungkapnya.

Para siswa penerima manfaat juga terlihat gembira. Siswa kelas 5 SD, Rizky, mengaku senang karena bisa menikmati lauk sehat setiap hari.

“Biasanya saya bawa bekal seadanya, sekarang bisa makan ayam, sayur, dan buah. Rasanya enak sekali, saya jadi semangat belajar di sekolah,” katanya.

Selain warga, acara dihadiri Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Komandan Kodim 0603 Lebak Letkol Inf Herbert Rony Parulian Sinaga, dan Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki.

Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengapresiasi tinggi program ini. “Kami menyambut baik dan mendukung penuh program MBG. Program ini bukan hanya memberi makan, tetapi juga memberi harapan. Anak-anak Lebak akan tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap bersaing di masa depan,” ujar Bupati Hasbi.

Ia berharap peresmian dapur MBG Pasar Keong bukan hanya acara seremonial, tapi juga titik awal perjalanan panjang untuk memperbaiki status gizi masyarakat Lebak.

"Dengan dukungan peralatan berstandar nasional, bahan pangan lokal berkualitas, serta antusiasme warga, program ini diharapkan jadi role model bagi daerah lain di Indonesia menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045," pungkas Hasbi. (H-2)