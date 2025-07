UNICEF Puji MBG: Indonesia Tunjukkan Lompatan Besar dalam Perbaikan Gizi Nasional

Ilustrasi(ANTARA/Syaiful Hakim)

PEMERINTAH Indonesia kembali mendapat pengakuan internasional atas langkah konkret dan progresif dalam memperbaiki gizi anak-anak dan ibu hamil melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam side event HLPF 2025 bertajuk Feeding the Future: Leveraging Multisectoral Efforts for Productive Human Capital and Engaging Women Participation, Wakil Direktur Eksekutif Kemitraan UNICEF, Kitty van der Heijden, menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Indonesia di sektor gizi.

"Jika kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, ini benar-benar merupakan contoh kepemimpinan dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan hak-hak anak, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan memastikan bahwa kekurangan nutrisi ditangani dengan cara yang paling efisien dan efektif," ujar Kitty dikutip dari laman resmi UN, Senin (28/7).

Kitty menyoroti keberhasilan Indonesia dalam menurunkan angka stunting, wasting, serta langkah serius mengatasi kelebihan berat badan sebagai bentuk komitmen jangka panjang terhadap kualitas SDM generasi masa depan. Ia juga menyebut bahwa keberhasilan MBG di Indonesia dapat menjadi praktik terbaik global yang perlu disebarluaskan ke negara-negara lain.

"Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia, jika kita melihat angkanya, sangat ambisius, menargetkan 93 juta anak dan wanita. Diluncurkan enam bulan yang lalu, program ini telah menjangkau enam juta orang. Jadi, jika kita melanjutkan tingkat ambisi dan praktik implementasi ini, saya pikir itu memberikan harapan yang sangat baik untuk masa depan,” lanjutnya.

UNICEF juga menyampaikan kebanggaannya menjadi bagian dari pelaksanaan MBG melalui dukungan teknis dan kehadiran di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, Kitty juga menyinggung visi Indonesia Emas 2045 dan menyatakan keselarasan visi tersebut dengan mandat UNICEF.

“Saya tahu dalam visi Indonesia Emas 2045, ide dasarnya adalah agar setiap anak dapat mencapai potensi penuh mereka. Tidak ada misi yang lebih selaras dengan mandat UNICEF daripada itu," tutup Kitty. (H-2)