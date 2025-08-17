Banggar akan Bahas Lebih Detail Anggaran Pendidikan

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU. Pagu anggaran itu juga menurutnya berbeda dengan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun dia belum dapat memastikan lebih jauh. Sebab pembahasan lebih detail belum dimulai dengan pemerintah.
"Angka yang Rp757 triliun itu kan kita lihat dari pagu anggaran, peruntukannya, dan nanti di banggar kan kita memang memberikan pembahasan masalah ini," kata Wihadi saat dihubungi, Minggu (17/8).
"Dan kalau kita bicara MBG, MBG kan Rp300 triliun lebih. Berarti kan sebenarnya tidak masuk dalam 20% anggaran pendidikan itu, kan MBG sendiri Rp300 triliun itu," lanjutnya.
Karenanya, Wihadi justru mempertanyakan pihak yang menyebut bahwa pengalokasian anggaran pendidikan tidak sesuai dengan amanat UU. Dalam UU diamanatkan bahwa pemerintah mesti menyediakan 20% anggaran dari APBN untuk sektor pendidikan. (Mir/M-3)
