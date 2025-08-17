Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Banggar Belum Lihat Detail RAPBN

M Ilham Ramadhan Avisena
17/8/2025 18:07
Banggar Belum Lihat Detail RAPBN
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Itu menyangkut anggaran pendidikan yang dinilai tak sesuai dengan ketentuannya, alias tak mengikuti amanat konstitusi. 

"Kami belum bisa jelaskan karena baru garis besarnya yang disampaikan kemarin," ujarnya saat dihubungi, Minggu (17/8).

Namun secara umum dia menyatakan, anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari APBN dapat digunakan untuk kegiatan yang mendukung pendidikan. Karenanya, kata dia, itu juga termasuk dengan pendidikan kedinasan.

"Kalau berbicara tentang anggaran pendidikan, ya semua anggaran yang mendukung terlaksananya pendidikan, termasuk pendidikan kedinasan, karena melaksanakan fungsi pendidikan," pungkasnya. (Mir/M-3)



Editor : Abdillah M. Marzuqi
