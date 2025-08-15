Kepala BGN: Program MBG Perbaiki Kebiasaan Makan Anak-anak di Daerah

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.(Dok BGN)

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program ini berperan penting dalam meningkatkan mutu gizi anak-anak Indonesia di masa depan.

Menurutnya, program ini tidak hanya terlihat dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari perbaikan kondisi kesehatan dan kebiasaan makan anak-anak di berbagai daerah.

“Kita mulai dengan target 500 SPG (satuan pelaksana gizi), tetapi hari ini sudah lebih dari 10 kali lipat. Alhamdulillah, dampaknya terasa langsung di sekolah. Anak-anak lebih bersemangat, tingkat kehadiran meningkat, dan kesehatan mereka menunjukkan perbaikan,” ujar Dadan pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Satu Piring Makan Bergizi Gratis Sejuta Harapan, Kamis (14/8).

Dadan menjelaskan standar gizi dalam program ini disusun dengan komposisi seimbang, yakni 30% protein, 40% karbohidrat, dan 30% serat sesuai kebutuhan kalori anak.

Menu juga disesuaikan dengan kearifan lokal dan selera anak di setiap daerah. “Di Sukabumi, misalnya, anak-anak paling suka daging sapi. Di Banten, lele jadi favorit. Dengan cara ini, anak makan dengan senang hati dan makanannya tidak terbuang,” jelasnya.

Dampak positif mulai terlihat. Berdasarkan laporan lapangan, tingkat kehadiran siswa meningkat dari rata-rata 70% menjadi 95% sejak program berjalan. Di salah satu SPG, penelitian selama setahun menunjukkan peningkatan berat badan, perbaikan hasil tes kesehatan, dan penurunan jumlah anak dengan kekurangan gizi.

“Ini proses jangka panjang, tapi tanda-tanda keberhasilan sudah terlihat. Kami juga akan melibatkan lembaga independen untuk evaluasi menyeluruh,” kata Dadan.

Agar program tepat sasaran, BGN membagi wilayah menjadi dua kategori yakni wilayah aglomerasi yang dikelola melalui mitra, dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui pembentukan satgas di setiap kabupaten. Saat ini, dari 5.305 SPG aktif, masih ada 18 ribu penerima manfaat yang harus diverifikasi, dengan 5 ribu di antaranya belum selesai prosesnya.

“Kami sedang kebut verifikasi. Target Agustus ini selesai, lalu fokus ke wilayah 3T,” tegasnya.

Ia memaparkan kualitas sumber daya manusia juga menjadi kunci utama. Sebelum diterjunkan, petugas SPG mengikuti pelatihan intensif selama tiga hingga empat bulan. Selain itu, setiap SPG diwajibkan mengunggah menu harian di media sosial agar masyarakat dapat memberikan umpan balik serta menciptakan pengawasan lebih transparan dan partisipatif.

Menutup paparannya, Dadan menekankan program MBG tidak hanya berfokus pada gizi, tetapi juga membawa dampak ganda pada ekonomi lokal dan ketahanan pangan. Dengan mengandalkan pasokan bahan baku dari potensi pangan lokal, setiap SPG yang melayani 3.000–3.500 peserta membutuhkan pasokan harian sekitar 200 kilogram beras, 3.500 butir telur, 350 ekor ayam, 3.500 ekor lele, dan 450 liter susu. Semua kebutuhan ini dipasok oleh petani, peternak, dan nelayan setempat.

“Satu SPG mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun, 85% untuk membeli bahan baku, dan 90% dari pertanian lokal. Jadi, uangnya berputar di desa, tidak keluar daerah,” jelas Dadan.

Pendekatan ini membuat pasokan pangan lebih terjamin, distribusi lebih cepat, dan harga lebih stabil. Petani padi, peternak ayam, pembudidaya ikan, hingga produsen susu mendapatkan pasar yang pasti setiap hari.

“Ini bukan soal memberi makan anak, tapi juga memastikan petani kita sejahtera, nelayan kita punya pasar, dan pangan kita aman. MBG adalah investasi ganda, yakni gizi dan ekonomi,” tutupnya seraya menyampaikan kasih kepada Presiden Prabowo, Wapres Gibran, pemda, pelaku usaha, dan seluruh pihak yang mendukung program ini. (H-2)