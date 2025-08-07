Polres Tuban Bangun SPPG untuk Mendukung Program MBG

(MI/Ahmad Yakub)

Kepolisian Resor (Polres) Tuban, tengah membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dalam rangka mendukung program nasional makan bergizi gratis (MBG) bagi pelajar.

Gedung SPPG ini dibangun di lahan milik Polres Tuban seluas 855 meter persegi yang terletak di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban. Gedung ini nantinya berfungsi sebagai layanan dapur umum yang representatif dan modern.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Cabang Tuban Ny. Meily William, Wakapolres Tuban Kompol Achmad Robial, Forkopimka Kecamatan Tuban, perwakilan instansi terkait serta tokoh masyarakat.

Menurut Kompol Robi, pembangunan gedung SPPG ini menjadi bagian dari upaya Polres Tuban untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah. Program ini sekaligus, memperkuat peran Polri dalam program-program Pemerintah yang nantinya akan ada 5 Sekolah yang menjadi penerima manfaat.

"Selain bermanfaat bagi anak sekolah, semoga nantinya SPPG ini bisa menyerap warga sekitar sebagai tenaga kerja, " katanya, Kamis (7/8).

Peletakan batu pertama ini menjadi simbol dimulainya pembangunan fasilitas pelayanan gizi. Pembangunan gedung SPPG ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya, anak-anak dan pelajar di wilayah kabupaten Tuban.

Ia menjelaskan, fasilitas ini akan dilengkapi dengan dapur umum sebagai tempat pengolahan makanan bergizi dan higienis serta berkualitas tinggi bagi anak-anak sekolah.

Kehadiran SPPG Polres Tuban ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata menciptakan generasi sehat, kuat dan cerdas serta mencetak generasi bangsa yang tangguh dan bermartabat menuju Indonesia emas 2045

Selain di Tuban, kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia yang dipimpin langsung oleh Irwasum Polri Dedi Prasetyo, melalui video conference yang terpusat di Malang.(H-1)