Lamongan Persiapkan 75 SPPG untuk Pemenuhan MBG

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi rnenyatakan saat ini sudah ada 22 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dan 75 SPPG lainnya dalam tahap persiapan.

Pemkab Lamongan juga membuat satgas khusus agar program makan bergizi gratis terus mengalami percepatan dalam pemenuhan.

Hal ini disampaikan Bupati Yuhronur Efendi saat mendampingi kunjungan kerja Kepala Kantor Staf Presiden RI Putranto di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lamongan, Kamis (21/8) petang.

Menurut dia, saat ini di Kabupaten Lamongan sudah ada 22 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dan 75 SPPG dalam tahap persiapan. Dari seluruh SPPG yang sudah beroperasi, masing-masing SPPG menyediakan 3 ribu hingga 4 ribu porsi setiap harinya.

"Dalam operasional SPPG tentu Pemkab Lamongan terus mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melakukan peraturan yang telah dibuat oleh Badan Gizi Nasional, " terangnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Lamongan membuat satgas khusus agar program makan bergizi gratis terus mengalami percepatan pemenuhan.

Bupati juga mengatakan dalam merealisasikan program pemerintah pusat makan bergizi gratis (MBG), Pemerintah Kabupaten Lamongan terus melakukan perbaikan dan mengikuti alur dari Badan Gizi Nasional.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bisa menjamin kualitas gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional pada makanan yang disajikan.

Termasuk, meningkatkan efisiennya implementasu sehingga dapat dilaksanakan secara terstruktur dan efisien dengan adanya pedoman yang jelas, dan mencapai target pemenuhan hingga penyaluran ditetapkan oleh pemerintah pusat.(H-1)