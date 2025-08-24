(MI/Naufal Zuhdi)

Badan Gizi Nasional Ungkap Program MBG Baru Sentuh 27 Persen Penerima Manfaat Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru bisa menyasar kepada 20.025.956 penerima per 24 Agustus 2025 dari yang ditargetkan kepada sebanyak 75 juta lebih penerima.

"Potensi SPPG yang ada dan penerima manfaat secara nasional sampai pada 24 Agustus itu adalah 75.222.180 dan penerima saat ini kami mencapai Rp20.025.956. Artinya baru 27% dan rencana dapur masih ada jumlah kerja sampai 30.000, kemudian jumlah dapur yang aktif saat ini ada 6.096 dapur dan yang dalam proses validasi kami ada 19.000. Kita harapkan ini segera terproses sehingga target tercapai," ucap Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo di Jakarta, Minggu (24/8).

Di antara dapur-dapur yang perlu ditarget tersebut, sambung Nyoto, berada di wilayah transmigrasi, Papua. "Oleh karena itu dukungan tim Ekspedisi Patriot terhadap untuk penyediaan infrastruktur ini sangat diperlukan," bebernya.

BGN, tambah Nyoto, juga memiliki tim bernama Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditugaskan untuk mengelola SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. "Mereka bisa diajak ngobrol, diajak bekerja sama dan bergotong royong bagaimana membangun ekosistem MBG bersama tim Ekspedisi Patriot," tegas Nyoto.

Untuk diketahui, BGN sendiri menargetkan sebanyak 14.000 SPPG dan 42 juta penerima manfaat MBG pada September 2025. Kemudian pada Oktober 2025, BGN menargetkan sebanyak 21.000 SPPG terbangun dan menargetkan 63 juta penerima manfaat MBG. Sementara November 2025 BGN menargetkan 25.000 SPPG terbangun dan menargetkan 75 juta penerima manfaat dan akhir tahun atau Desember 2025 BGN menargetkan 30.000 SPPG terbangun dan menyasar 82,9 juta penerima manfaat MBG. (H-1)

