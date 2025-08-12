The Resonance, Eksibisi Karya Akhir Mahasiswa yang Jadi Sorotan Industri Kreatif

The Resonance, Eksibisi Karya Akhir Mahasiswa(MI/HO)

SAE Indonesia, institusi pendidikan tinggi global di bidang media kreatif, kembali menghadirkan eksibisi tahunan bertajuk The Resonance. Eksibisi ini menampilkan karya akhir dari mahasiswa program Sarjana Terapan Seni, dari konsentrasi studi Film Production, Audio Production, 3D Animation & Visual Effects, serta Creative & Entertainment Business.

Tahun ini, The Resonance digelar pada 6–10 Agustus 2025 di Kampus SAE Indonesia, Pejaten, Jakarta Selatan.

Sebanyak 42 mahasiswa akan mempresentasikan 27 karya utama, mulai dari animasi, film pendek, instalasi audio imersif, hingga strategi bisnis hiburan.

Mengusung tema “Where stories, visuals, and sounds resonate — shaping culture and creating impact”, pameran ini merefleksikan bagaimana gagasan mahasiswa mulai bergema di luar ruang kuliah dan memasuki industri, komunitas, dan budaya yang lebih luas.

“The Resonance bukan sekadar pameran akhir, ini adalah deklarasi kesiapan dari mahasiswa kami untuk terjun ke dunia profesional,” ujar Emenk, Koordinator Eksibisi.

“Setiap karya adalah hasil keterlibatan langsung mahasiswa dengan konteks industri nyata, dan menjadi cermin dari kemampuan mereka dalam menciptakan dampak," lanjutnya.

Berikut ini adalah beberapa proyek unggulan dari program studi yang dimilki SAE Indonesia:

Film Production

Audra Anandira Lasso (putri musisi Ari Lasso), bersama Javier Fadiga dan Syarief Fathan, menciptakan instalasi bertajuk Bintang Fajar—sebuah karya yang memadukan suasana bawah laut dengan elemen naratif visual dalam bentuk pameran tematik.

3D Animation & Visual Effects

Kolaborasi Daffa Muhammad, Sabila El Fath, dan Hosea melahirkan film animasi 3D berjudul Derma Para Wali, yang mengangkat kisah bernuansa lokal dengan gaya wayang kayu digital, menyatukan nilai tradisi dengan pendekatan visual modern.

Audio Production

I Wayan Eka Wiguna dan Patrick Ruiz Benkie menghadirkan karya berjudul 360 Ambisonic in Balinese Contemporary Performance, yang merekam pertunjukan seni kontemporer Bali menggunakan teknologi audio ambisonik dan video 360 derajat.

Proyek ini menciptakan pengalaman imersif yang mempertemukan inovasi teknologi dengan warisan budaya lokal.

Creative & Entertainment Business

Brigitte Janice mendirikan Jagat, sebuah creative agency yang fokus pada pengembangan strategi dan produksi konten untuk teater musikal. Proyek ini menunjukkan pemahaman mendalam akan manajemen industri hiburan berbasis visi kreatif.

Selama lima hari penyelenggaraan, pengunjung akan disuguhkan berbagai rangkaian kegiatan seperti pemutaran film dan animasi, instalasi suara orisinal, workshop kreatif, serta meet & greet bersama para praktisi industri tempat para kreator dapat menceritakan proses di balik karya mereka secara langsung.

Tahun ini, rangkaian acara juga mencakup program kunjungan edukatif bagi siswa SMA untuk memberikan gambaran mengenai industri kreatif dan pendekatan pembelajaran imersif di SAE.

Selain itu, Open Day pada Sabtu (9/8) terbuka untuk masyarakat umum dan calon mahasiswa yang ingin merasakan langsung pengalaman belajar ataupun mendaftar untuk mulai kuliah di September 2025 maupun di tahun depan.

Eksibisi ini turut mendapat perhatian dan apresiasi dari berbagai profesional kreatif yang hadir sebagai pengamat, mitra, maupun pencari talenta baru di industri.

Daniel Darmawan, Supervisor Animasi di Mosmoss Studio, menyambut baik kehadiran The Resonance,

“Ini adalah ajang eksibisi yang sangat seru dan penuh kejutan. Mahasiswa SAE menunjukkan potensi dan kemampuan terbaik mereka. Sebagai pelaku industri, acara seperti ini sangat membantu dalam menemukan talenta baru yang layak untuk diasah dan diajak berkolaborasi,” ujar Daniel.

Dari sisi dunia hiburan dan manajemen bisnis kreatif, Budi Sulistio, Founder Seven Music & Seven Production, menilai eksibisi ini sebagai ruang temu yang berharga.

“Saya senang bisa melihat karya mahasiswa SAE secara langsung dan berdialog tentang proses kreatif mereka. Ini tidak hanya memperlihatkan hasil pembelajaran mereka, tapi juga membuka peluang bagi industri untuk menemukan SDM berkualitas," kata Budi.

Sementara itu, Nabil Husin, FOH Engineer yang telah bekerja dengan banyak musisi ternama seperti Vina Panduwinata, Ronan Keating, dan Gigi, menilai eksibisi ini sebagai ruang edukatif yang penting,

“Eksibisi ini bukan hanya menampilkan minat dan bakat para peserta, tetapi juga memperluas wawasan pengunjung. Banyak hal baru di bidang audio dan visual yang bisa menarik perhatian dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap industri ini," ungkap Nabil.

Aktor, dosen, dan intimacy coordinator, Putri Ayudya juga melihat eksibisi ini sebagai jembatan penting antara institusi pendidikan dan dunia profesional.

“Kegiatan seperti ini memberi kesempatan bagi publik untuk mengenal karya para seniman muda dan membuka ruang kolaborasi yang sangat dibutuhkan di industri film dan kreatif,” ujar Putri.

Sebagai bagian dari SAE University College yang telah berdiri sejak 1976 dan hadir di lebih dari 20 negara, SAE Indonesia memiliki komitmen untuk membentuk lulusan yang siap kerja, kreatif, dan berpikiran global.

Dengan pendekatan praktikal dan koneksi industri yang kuat, SAE membekali mahasiswa untuk menghasilkan karya yang relevan dan berdampak. Para alumninya kini aktif di berbagai sektor industri kreatif mulai dari film, musik, animasi, hingga entertainment, baik di dalam negeri maupun kancah internasional. (Z-1)