Sivitas UNJ Sampaikan Seruan Moral Rawamangun untuk Keutuhan Bangsa

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
SIVITAS Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang terdiri dari pimpinan, perwakilan Senat Akademik Universitas (SAU), Guru Besar, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menggelar “Seruan Moral Rawamangun” di Plaza UNJ, Senin (1/9).
Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian moral UNJ terhadap kondisi kebangsaan yang akhir-akhir ini diwarnai ketegangan politik, jatuhnya korban jiwa, kerugian sosial, hingga kerusakan fasilitas umum. Dalam kesempatan tersebut, sivitas UNJ juga melakukan tabur bunga di hadapan foto almarhum Affan Kurniawan dan almarhum Reza Sendy Pratama sebagai simbol penghormatan sekaligus doa bersama untuk para korban.
Dalam pernyataannya, sivitas UNJ menyampaikan tujuh butir “Seruan Moral Rawamangun” sebagai sikap bersama, yang menegaskan komitmen UNJ untuk terus menjaga persatuan, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, serta memastikan aspirasi masyarakat disalurkan secara damai, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
Melalui seruan moral ini, sivitas UNJ menegaskan komitmennya sebagai Kampus Berdampak yang tidak hanya berperan dalam dunia pendidikan, tetapi juga hadir mengawal moralitas bangsa. “Seruan Moral Rawamangun adalah wujud tanggung jawab sivitas UNJ untuk menjaga persatuan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Semoga bangsa Indonesia senantiasa diberi kekuatan dan kearifan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan,” demikian pernyataan sivitas UNJ dalam “Seruan Moral Rawamangun”.(H-2)
