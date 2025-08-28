Mahasiswa Universitas Mercu Buana Berjaya di AFLES 2025

Tim mahasiswa UMB berhasil meraih juara pertama dan ketiga dalam Business Plan Competition, serta juara pertama pada Short Video Competition di ajang AFLES 2025.(MI/HO)

MAHASISWA Universitas Mercu Buana (UMB) kembali menorehkan prestasi di ajang AFLES 2025 (ASEAN Future Leaders Summit). Tim mahasiswa UMB berhasil meraih juara pertama dan ketiga dalam Business Plan Competition, serta juara pertama pada Short Video Competition.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB UMB), Nurul Hidayah, menyambut gembira keberhasilan para mahasiswanya.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa UMB, khusunya FEB, tidak hanya berkompetisi di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di forum internasional bersama delegasi dari berbagai negara. Hal ini sejalan dengan komitmen universitas dan tentunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menyiapkan lulusan yang berdaya saing global, kreatif, dan inovatif,” kata Nurul.

AFLES merupakan forum internasional yang mempertemukan calon pemimpin muda dari berbagai perguruan tinggi di kawasan ASEAN. AFLES bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan, kolaborasi, dan inovasi antarmahasiswa lintas negara.

Program AFLES 2025 yang berlangsung pada 16–23 Agustus 2025 di Jakarta dan Bandung ini menghadirkan forum kepemimpinan, sesi akademik lintas disiplin, serta pertukaran budaya antarmahasiswa ASEAN.

Terdapat sejumlah 35 delegasi berpartisipasi dalam AFLES tahun ini. Para peserta berasal dari Tiongkok, Malaysia, Bangladesh, Timor-Leste, Thailand, dan Indonesia.

Dalam kategori Business Plan Competition, Juara Pertama diraih oleh tim gabungan mahasiswa lintas program studi yang terdiri atas Monica Tandya Bethari (S1 Akuntansi Kelas Internasional), Pratama Putra (S1 Akuntansi Kelas Internasional), Aisha Rivani Aprilia (D3 Manajemen), dan Dona Pricilia (Public Relations).

Sementara itu, posisi Juara Ketiga diraih tim lain dari UMB yang beranggotakan Nazwa Rachim (S1 Manajemen Kelas Internasional), Najmah Khansa Sumayah (D3 Akuntansi), Dhearesta Kanaya (S1 Manajemen), dan Rafli Syafrizal (S1 Manajemen Kelas Internasional).

Di cabang Short Video Competition, mahasiswa Program Studi S1 Manajemen, Marsha Nur Alfath Septia Dewi, berhasil meraih Juara Pertama. Marsha mengatakan karyanya mengangkat tema perjalanan AFLES dari hari pertama hingga ketiga.

“Saya memilih momen itu karena penuh kesan, mulai dari pertemuan peserta, perayaan kemerdekaan Indonesia, hingga berkeliling Jakarta,” jelasnya.

Prestasi ini menambah deretan capaian mahasiswa UMB dalam kompetisi akademik dan kreativitas.

Pencapaian tersebut juga menjadi bukti komitmen universitas dalam mendorong mahasiswa mengembangkan potensi serta mengasah keterampilan di berbagai bidang, baik bisnis maupun komunikasi kreatif. (Z-1)