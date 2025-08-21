Future Ready Series, Mahasiswa Bisa Pilih Lintas Matkul dari Berbagai Program Studi

Ilustrasi(Dok Unika Atma Jaya)

UNIVERSITAS Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya meluncurkan Future-Ready Series pada Program Sarjana (S1). Program ini merupakan pengayaan kurikulum transdisipliner yang memungkinkan mahasiswa memilih lintas mata kuliah dari berbagai program studi untuk memperkuat kompetensi mereka di masa depan. Program itu sebagai bagian dari transformasi pendidikan tahun 2025.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia Unika Atma Jaya, Yohanes Eko Adi Prasetyanto menjelaskan bahwa program Future-Ready Series disiapkan untuk menjawab dinamika kebutuhan global.

"Future-Ready Series kami hadirkan agar mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas prodi sesuai minat dan kebutuhan pengembangan diri," kata Yohanes Eko, Rabu (20/8).

Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya diperkaya dengan perspektif multidisipliner, tetapi juga dibekali keterampilan praktis, pola pikir kritis, serta kepekaan sosial yang relevan dengan tantangan zaman.

"Dengan begitu, mereka akan lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif, sekaligus siap bersaing di dunia profesional maupun mengemban peran sebagai pemimpin masa depan," jelas Yohanes Eko.

Sebagai bentuk implementasinya, Future-Ready Series menghadirkan berbagai track tematik yang dapat dipilih sesuai minat dan rencana pengembangan diri mahasiswa.

Track tersebut mencakup Sustainability, Leadership, Entrepreneurship, Digital Marketing, Disaster Management, Global Citizenship & Intercultural Competence, AI & Human-Technology Interaction, Well-being & Mental Health Awareness, Law & Ethics for Professionals.

Selain itu terdapat Professional Communication & Workplace Readiness, Data Literacy & Digital Skills, Creative & Design Thinking, Media & Content Creation, Community Engagement & Social Innovation, hingga Health, Nutrition & Longevity.

Selain itu, Unika Atma Jaya resmi menyambut lebih dari 2.700 mahasiswa baru tahun akademik 2025/2026 melalui rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dikemas dalam program Inisiasi Student Life Journey (Ini-SLJ) pada Minggu (17/8) di Kampus BSD, Unika Atma Jaya.

Program Ini-SLJ dirancang untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan kehidupan kampus sekaligus membekali mereka dalam mengembangkan potensi diri. Ini-SLJ menekankan pentingnya integrasi antara kegiatan akademik dan non-akademik melalui Student Life Journey (SLJ), sebuah kerangka pendampingan mahasiswa dari awal kuliah hingga menjadi alumni.

Pengembangan diri mahasiswa dalam SLJ mengacu pada lima pilar utama, yaitu prestasi dan reputasi, kepemimpinan transformatif, kompetensi interpersonal, keunggulan intelektual, serta perilaku keberlanjutan.

Rektor Unika Atma Jaya, Yuda Turana, menyampaikan bahwa momen penyambutan mahasiswa baru yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan memiliki makna khusus.

"Selamat datang di kampus Unika Atma Jaya. Kehadiran kalian hari ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kalianlah generasi yang akan berada di barisan terdepan, menjadi pemimpin dengan kompetensi global, kerja keras, ketangguhan, dan semangat kolaborasi," ungkapnya.

"Gunakan waktu kalian selama berkuliah di Unika Atma Jaya untuk berkarya, berinovasi, memperluas jejaring, serta memperkuat integritas. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Atma Jaya yang siap menjadi bagian dari perubahan," sambungnya.

Dengan penguatan kurikulum berbasis Student Life Journey dan inovasi Future-Ready Series, Unika Atma Jaya menegaskan perannya sebagai kampus yang mendidik generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga berkarakter, berbudaya, dan siap menghadapi tantangan global. (H-2)