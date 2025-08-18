Wamendiktisaintek Stella Dorong Mahasiswa Baru Temukan Keunggulan Diri

Ilustrasi(Dok Untar)

WAKIL Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Stella Christie, Ph.D., mengajak mahasiswa baru Universitas Tarumanagara (Untar) untuk menemukan keunggulan diri selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Pesan tersebut disampaikan Prof. Stella dalam kuliah umum pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Untar 2025 di Tarumanagara Arena, Kampus I Untar, Jakarta,pekan lalu.

Dalam keterangan yang diterima hari ini, Stella mengutarakan masa kuliah merupakan waktu yang ideal untuk mengeksplorasi minat,

mencoba hal-hal baru, dan tidak sekadar mengikuti arus.

“Apapun yang kalian lakukan di kehidupan kampus, baik dalam organisasi maupun akademik, temukan keahlian dan keunggulan masing-masing,” ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa baru.

Ia menekankan bahwa industri tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis atau hard skill juga kemampuan beradaptasi, kemauan belajar hal baru, dan semangat berinovasi. “Bangunlah jejaring pertemanan. Dari relasi itulah peluang bisa tercipta,” tukasnya.

Kegiatan PKKMB Untar 2025 turut dihadiri Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Rektor Untar Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., serta pimpinan fakultas. PKKMB Untar 2025 yang mengusung tema “Step In to Greatness by Daring to Explore” berlangsung sejak Rabu (13/8/2025) ditutup dengan Upacara Peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu (17/8) di Kampus II Untar,Jakarta.(H-2)

