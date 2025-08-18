Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

18/8/2025 09:35
Wamendiktisaintek Stella Dorong Mahasiswa Baru Temukan Keunggulan Diri
Ilustrasi(Dok Untar)

WAKIL Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Stella Christie, Ph.D., mengajak mahasiswa baru Universitas Tarumanagara  (Untar) untuk menemukan keunggulan diri selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Pesan tersebut disampaikan Prof. Stella dalam kuliah umum pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Untar 2025  di Tarumanagara Arena, Kampus I Untar, Jakarta,pekan lalu.

Dalam keterangan yang diterima hari ini, Stella mengutarakan masa kuliah merupakan waktu yang ideal untuk mengeksplorasi minat, 
mencoba hal-hal baru, dan tidak sekadar mengikuti arus.

“Apapun yang kalian lakukan di kehidupan kampus, baik dalam organisasi maupun akademik, temukan keahlian dan keunggulan masing-masing,” ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa baru.

Ia menekankan bahwa industri tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis atau hard skill juga kemampuan beradaptasi, kemauan belajar hal baru, dan semangat berinovasi. “Bangunlah jejaring pertemanan. Dari relasi itulah peluang bisa tercipta,” tukasnya.

Kegiatan PKKMB Untar 2025 turut dihadiri Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Prof.  Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Rektor Untar Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., serta  pimpinan fakultas. PKKMB Untar 2025 yang mengusung tema “Step In to Greatness by Daring to Explore” berlangsung  sejak Rabu (13/8/2025) ditutup  dengan Upacara Peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu  (17/8) di Kampus II Untar,Jakarta.(H-2)
 



Editor : Indrastuti
