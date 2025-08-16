Yayasan Dato Low dan Susanto Berikan Beasiswa Untuk Mahasiswa Baru

Ilustrasi(Dok UBM)

UNIVERSITAS Bunda Mulia (UBM) menyelenggarakan seremoni simbolisasi pemberian beasiswa 100% dari Yayasan Dato Low dan Djoko Susanto kepada 25 mahasiswa baru dalam rangkaian acara Welcoming Freshmen 2025 di Kampus UBM, Ancol,Jakarta,Kamis (14/8).

Gagasan mendirikan yayasan ini berawal dari kepedulian Dato Low Tuck Kwong dan Djoko Susanto terhadap pendidikan generasi muda untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Kepedulian tersebut diwujudkan dengan berdirinya Yayasan Dato Low dan Susanto pada 9 Februari 2025, dengan tujuan memberikan akses pendidikan tinggi bagi anak-anak Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut para pimpinan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia, Rita Djoko Susanto, Budyantoi Djoko Susanto, Rektor UBM Doddy Surja Bajuadji, M.B.A., serta jajaran pimpinan dan sivitas akademika UBM. Acara ini juga dihadiri Wang Siping, Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia, dan Chen Wu, Konselor Pendidikan Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia.

Baca juga : Golden Ticket Berikan Kesempatan Siswa Masuk Kuliah Tanpa Biaya

“Kami percaya bahwa investasi terbaik adalah investasi pada pendidikan. Beasiswa ini akan menjadi fondasi untuk melahirkan generasi muda yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing ditingkat global,” kata Djoko Susanto.Founder Alfamart/Alfa Cooperation dan juga Founder Yayasan Pendidikan Bunda Mulia dalam keterangannya hari ini.

Sementara itu, Dato Low Tuck Kwong dermawan dan pengusaha terkemuka di Asia Tenggara, menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan membuka peluang bagi lebih banyak talenta muda untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa hambatan finansial.

Seremoni ini diharapkan menjadi inspirasi sekaligus momentum untuk memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas serta membangun masa depan bangsa yang lebih cerah. Adapun 25 orang penerima beasiswa penuh 100% ini berasal dari Bekasi, Jakarta, Tangerang, Nias, Maluku, Minahasa, Palembang, dan Semarang.(H-2)