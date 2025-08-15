Headline
ANAK bangsa yang memiliki prestasi spiritual sering kurang mendapat perhatian dalam dunia akademik. Padahal, nilai dan prestasi spiritual mereka bisa menjadi fondasi karakter bangsa.
Merespons hal itu, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan berbasiskan nilai spiritual dan prestasi.
"Melalui program Beasiswa Hafiz Quran, kami ingin memberi kesempatan kuliah gratis bagi para penghafal Alquran yang ingin melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi," ungkap Co-Founder Yayasan BSI Naba Aji Notoseputro, di Jakarta, Jumat (15/8).
Naba Aji menyampaikan beasiswa ini adalah bentuk penghormatan UBSI terhadap nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi karakter bangsa. UBSI percaya para hafiz dan hafizah adalah penjaga cahaya ilmu dan moral bangsa.
"Mereka tidak hanya menghafal ayat-ayat suci, tetapi juga membawa nilai-nilai kesabaran, kedisiplinan, dan ketekunan luar biasa. UBSI ingin memberi ruang bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa beban biaya," terangnya.
Dia menekankan para hafiz dan hafizah adalah aset bangsa yang membawa nilai-nilai luhur seperti kesabaran, kedisiplinan, dan ketekunan. UBSI, sebagai kampus digital kreatif, ingin menjadi ruang inklusif bagi prestasi spiritual yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam dunia akademik.
“Beasiswa Hafiz Quran adalah bentuk keberpihakan kami pada generasi saleh yang ingin berkontribusi di dunia akademik dan sosial. Beasiswa ini bukan hanya soal biaya, tapi soal pengakuan terhadap nilai-nilai yang mereka bawa. Kami harap mereka bisa menjadi pemimpin masa depan yang berilmu dan berakhlak mulia,” ujar Naba Aji.
Program ini juga, lanjut dia, menjadi bagian dari strategi UBSI untuk memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas, terutama bagi mereka yang memiliki kontribusi spiritual dan sosial yang kuat.
Naba Aji menambahkan program ini terbuka bagi lulusan SMA/SMK/MA yang memiliki sertifikat hafalan Alquran dalam tiga tahun terakhir (2023, 2024 dan 2025). Beasiswa mencakup potongan biaya kuliah per semester dan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), berlaku hingga mahasiswa lulus.
"Adapun untuk pendaftaran bisa dilakukan secara daring melalui laman resmi BSI, dengan syarat antara lain memiliki sertifikat hafalan Alquran resmi, jumlah hafalan minimal 2 juz, semakin banyak, semakin besar jumlah beasiswa yang diperoleh," terang Naba Aji. (H-2)
