Dari Data ke Dampak: Pendidikan yang Mengubah Kehidupan

DI era digital saat ini, data seakan menentukan segalanya. Dari struk belanja kebutuhan sehari-hari sampai jumlah pengikut media sosial kita, semuanya merupakan data dan mempengaruhi hidup kita.

Data pun menjadi sesuatu yang vital dan tak terelakkan, baik bagi individu apalagi bagi suatu perusahaan. Bagi korporasi, data sangat berguna untuk kebutuhan marketing, peningkatan penjualan, hingga ekspansi dan aksi korporasi lainnya.

Karena itu, profesi data analyst yang mampu membaca, mengolah, menganalisis data, serta menyajikannya ke dalam laporan sebagai basis pengambilan keputusan, kini sangat dicari dan menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan.

Secara global, permintaan profesi ini terus meningkat. Lembaga statistik pekerja di Amerika Serikat (AS), US Bureau of Labour Statistics, merilis laporan bahwa permintaan terhadap profesi ini diproyeksikan mengalami pertumbuhan hingga 23% sepanjang 2022-2032.

Besarnya persentase itu bahkan nyaris lima kali lipat daripada kebutuhan pekerjaan lainnya yang hanya di angka 5%.

Di Indonesia, data analyst juga semakin dicari. Korporasi terkemuka mulai menempatkan data analyst sebagai posisi penting dengan gaji mentereng. Berbagai situs pencari kerja juga menempatkan profesi tersebut sebagai “buruan” utama. Kampus-kampus dan lembaga pendidikan mulai membuka program studi ini.

Hal itu seiring kesadaran bahwa data merupakan aset penting dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menentukan kelangsungan sebuah perusahaan atau lembaga.

Rischa Agitta Sebayang, seorang Marketing Analytic and Research yang berpengalaman mengelola data selama 13 tahun, mengungkapkan kecenderungan tersebut.

“Di tempat saya bekerja, semuanya data driven (berbasis data). Terutama untuk marketing, karena ketika kita menjual sesuatu kita melihatnya dari lensa customer, sehingga data itu menjadi hal yang penting,” ujarnya.

Berawal dari kesukaannya mengulik data sejak di bangku kuliah dan bekerja di suatu lembaga riset pasar, Rischa meniti karier sebagai data analyst di berbagai industri. Mulai dari perusahaan keuangan, industri pertambangan, hingga kini di sebuah perusahaan transportasi ternama.

Sebagai data analyst, Rischa bertugas menggali dan menganalisis berbagai data internal dan eksternal yang penting bagi suatu perusahaan. Data tersebut meliputi, transaksi, perilaku konsumen, hingga data demografi dan geospasial.

Dari anaslisisnya atas data-data tersebut, ia memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan.

“Data is everywhere. Ke manapun kita berjalan dan melangkah itu pasti ada data. Tinggal datanya itu penting dan berguna buat kita atau tidak,” tandasnya.

Bertahan dan berkembang dengan data

Rischa menyatakan, pemanfaatan data membuat pengambilan keputusan suatu perusahaan lebih akurat.

“Perusahaan yang data driven dalam marketing atau untuk keputusan-keputusan strategis itu lebih bisa bertahan atau bisa membuat strategi yang lebih nendang, sehingga bisa membuat keputusan yang lebih tepat,” tandasnya.

Ketika ingin meningkatkan penjualan, melakukan ekspansi, atau bertahan di situasi krisis, perusahaan itu bergantung pada data. Sebagai ilustrasi, saat mengalami penurunan penjualan, data dari kondisi tersebut dapat dielaborasi terkait penyebabnya, jumlah penurunan, hingga di wilayah mana saja produk itu mengalami penurunan penjualan.

“Sekian banyak data itu berguna untuk dijadikan sebuah action,” ujar Rischa.

Aksi korporasi berbasis data tersebut berguna untuk meningkatkan performa perusahaan, misalnya melalui penerapan strategi promosi baru, promosi yang lebih gencar di daerah tertentu, hingga penambahan varian produk.

Namun, Rischa tidak memungkiri ada kalanya perusahaan belum mampu mengelaborasi temuan data secara lebih jauh.

“Sering kali terjadi ada ratusan data tapi tidak bisa dijadikan key point (poin penting). Datanya sangat banyak, tapi tidak tepat sasaran dan action-nya kurang tepat” ujarnya.

Lantaran itu, data analyst harus mampu meyakinkan perusahaan untuk tetap berpedoman pada data dan tak berhenti menggali berbagai makna di balik data tersebut.

“Data itu mengungkapkan sebuah fakta. Misal ada sebuah hipotesis, data itu benar-benar kita cari, di-breakdown lagi, dan diuji kebenarannya. Kalau pun ada intuisi, itu menjadi pembuka jalan untuk menganalisis,” paparnya.

Dengan pentingnya peran data analyst, tak heran saat ini profesi ini mulai digemari dan menjadi tren bagi generasi muda. Berbagai pelatihan atau bootcamp, kursus, bahkan program studi dibuka untuk mengajarkan kemampuan sebagai analis data. Apalagi saat ini bukan hanya perusahaan yang memerlukan keterampilan itu, melainkan juga bagi individu yang tengah melakukan personal branding dan pengelolaan keuangan.

Rischa pun menyaksikan sendiri menggeliatnya fenomena ini saat ia dipercaya sebagai mentor sejumlah pelatihan analisis data.

“Belakangan peminat bootcamp untuk data analisis ini memang cukup banyak. Saya pernah mengajar di satu kelas online pesertanya sampai 60 orang,” tuturnya.

Hanya saja, Rischa mengingatkan bahwa menjadi data analyst tidak semata-mata menguasai tools dan kemampuan teknis dalam analisis data. Berkaca dari pengalamannya, ia mengatakan, selain menguasai berbagai perangkat analisis data, seorang data analyst juga harus mampu mempelajari proses bisnis industri di mana ia bekerja.

“Untuk Marketing Analytic and Research harus tahu dulu masalah yang dialami oleh perusahaan. Jadi harus pahami konteks dan business case-nya, step by step jangan langsung loncat ke teknis,” jelasnya.

Tidak kalah penting, data analyst harus memiliki kecakapan komunikasi yang mumpuni. Ini meliputi kemampuan menyajikan visualisasi olahan data hingga story telling.

“Kita tidak mungkin menyampaikan tabel atau coding yang rumit. Jadi harus punya skill komunikasi agar perusahaan mudah memahami dan percaya bahwa data yang dihasilkan itu benar-benar akan membantu mereka,” paparnya.

Mengejar beasiswa, membalas kebaikan

Ketertarikan Rischa pada data dan angka mulai tumbuh sejak mengambil studi Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (ITB). Di sana, ia mejadi Asisten Laboratorium Sistem Produksi yang membutuhkan lebih banyak kemampuan logika dan numerik.

Dara asal Sumatra Utara, ini bercerita anak-anak sekolah di kampung halamannya selalu memiliki impian untuk masuk kampus-kampus terbaik di Indonesia.

“Sebagai anak rantau, ada semacam mimpi bisa berkuliah di Jawa apalagi di ITB,” katanya.

Namun, saat berhasil diterima dan menjalani kuliah di ITB, Rischa tak lantas bisa bernapas lega.Di masa awal kuliah, ia sempat khawatir kuliahnya berhenti di tengah jalan. Alasannya, ia bukan berasal dari keluarga berada.

“Karena kondisi ekonomi tak sebagus teman-teman, tidak memadai dan tidak memungkinkan, ada kemungkinan saya pulang ke Medan tidak melanjutkan kuliah,” kenangnya.

Sebagai anak rantau, Rischa tidak hanya harus memikirkan biaya kuliah, melainkan juga biaya hidup dan kebutuhan lain untuk menunjang studi, seperti pengerjaan tugas, biaya laboratorium, hingga ongkos fotokopi. Kesimpulannya: ia harus mencari dana tambahan untuk mendukung kuliahnya.

Beasiswa pendidikan Tanoto Foundation pun menjadi jawaban. Setelah gigih mengikuti serangkaian seleksi dan dinyatakan lolos, Rischa menjadi salah satu peraih beasiswa program Tanoto Foundation selama menempuh studi S1 di ITB pada 2008-2012.

Berkat beasiswa tersebut, Rischa mampu meraih gelar sarjana dan langsung diterima di lembaga riset bergengsi, Nielsen satu bulan dari prosesi wisuda.

“Beasiswa Tanoto Foundation ini membuka kesempatan luas, bahkan menghasilkan SDM first jobber yang cepat diterima di tempat kerja yang bagus. Pendidikan yang baik mampu mengubah hidup kita,” ujarnya.

Sejak itu, kariernya sebagai data analyst terus meranjak. Dengan gaji relatif tinggi di bidang tersebut, ia mampu melanjutkan studi master di Universitas Indonesia dan membiayai kuliah adiknya.

Sejak 2014, Rischa juga aktif di komunitas Sahabat Anak Grogol, Jakarta. Di komunitas itu, Rischa turut mendampingi pembelajaran ratusan anak-anak kurang mampu dan anak jalanan. Setiap akhir pekan, selama 11 tahun ini, ia memberi bimbingan belajar secara cuma-cuma.

“Kami juga membantu mencari donatur untuk kelanjutan pendidikan mereka karena ini bisa mengubah mereka. Saya percaya bahwa kebaikan yang saya terima harus saya teruskan kembali ke orang lain,” kata Rischa.

Semangat pay it forward atau membalas kebaikan dengan kebaikan menjadi wujud syukur Rischa bisa menyelesaikan kuliah dengan beasiswa penuh.

“Karena benar-benar jika tidak ada beasiswa Tanoto Foundation saat itu, mungkin saya sudah pulang ke kampung halaman karena memang biayanya tidak cukup. Jadi ketika saya membantu yang lain, seperti flashback ke yang dulu saya alami. Pendidikan mampu memperbaiki ekonomi dan kehidupan seseorang,” tandasnya.

