Pemprov Jabar Siapkan Beasiswa Rp30 M untuk Maba IPB Unversity hingga S3

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang biasa disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) hadir dalam Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) 62 IPB University yang resmi dibuka Senin (11/8).
KDM menyambut 5.563 mahasiswa baru IPB program Sarjana (S1). Pada kesempatan itu, terjadi kesepakatan kerjasama antara IPB University dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam siaran pers yang diterima Senin siang, nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) ditandatangani oleh Rektor IPB University Prof Arif Satria dan KDM.
Rektor Arif Satria dan KDM sepakat menjalin kerja sama sejumlah hal, salah satunya terkait program beasiswa.
KDM mengatakan, Pemprov Jabar siap menyediakan beasiswa untuk mahasiswa IPB University, bahkan hingga jenjang S3. Ia berkomitmen menyiapkan anggaran senilai Rp30 miliar.
“Saya akan kasih ruang-ruang IPB University untuk berekspresi di bidang pertanian, peternakan, perikanan. Dan saya siapkan beasiswa bagi mahasiswa IPB University terbaik yang mampu melahirkan produk-produk terbaik bagi kepentingan rakyat, sampai S3 kami biayai,” ungkapnya. “Saya tahun depan mau siapin Rp 30 miliar".
Pernyataan KDM langsung disambut meriah dan tepuk tangan oleh ‘Jatayu Harsakala’, sebutan mahasiswa baru angkatan 62, yang memenuhi Grha Widya Wisuda. Menurutnya, IPB University memiliki modal besar untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan.
“IPB University ini sudah punya siklus lengkap. Ada pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, bahkan ke depan bisa kembangkan kedokteran organik yang mengandalkan alam sebagai stimulus kesehatan manusia,” imbuhnya.
Pada momen itu, KDM juga memberi sejumlah pesan kepada mahasiswa baru IPB University. Mahasiswa, kata dia, tidak cukup belajar di kelas, tetapi juga perlu belajar dari pengalaman hidup.
“Kalau hanya mengandalkan kuliah di kampus, tidak akan menghasilkan apa-apa. Belajar dari pengalaman hidup itu yang akan membuat sukses,” jelasnya.
Dalam membentuk karakter, ia mengenalkan lima prinsip “er” yakni Cager (sehat), Bager (empati sosial), Bener (ucapan selaras perbuatan), Pinter (intelektual), dan Singer. “Kesuksesan itu kuncinya ada pada singer, yaitu mau mengerjakan apapun tanpa gengsi,” jelasnya.
KDM juga sempat mengkritisi rendahnya kemauan generasi saat ini yang mudah lelah, putus asa, dan pilih-pilih pekerjaan.
“Anak zaman sekarang sudah pintar karena mudahnya akses dengan teknologi. Akan tetapi, memiliki tekad yang rendah, tidak mau bekerja keras, dan mudah letih,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh pola makan yang tidak lagi alami akibat pencemaran dan modifikasi genetik pada pangan. Mulai dari perikanan yang telah tercemar dengan bahan tambang, peternakan yang sudah tidak sesuai dengan alamiahnya, hingga pertanian yang tidak mendapatkan bibit terbaik dan penggunaan pestisida yang berlebihan.
“Produktivitas pertanian harus mulai mengarah pada pembentukan karakter manusia. IPB University harus mengembalikan siklus pertanian pada yang bersifat alami dan membangun ekosistem pertanian yang kokoh,” ujarnya.
Saat itu, KDM pun mengajak mahasiswa baru IPB University untuk membangun karakter bangsa secara konsisten. “Ketelatenan dalam membangun karakter itu harus diisi anak-anak muda yang mau mengembangkan sektor pertanian. Pertanian masih menyumbang 60% pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Ini peluang besar,”pungkadnya. (H-1)
KOORDINATOR Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangkaian kebijakan pendidikan di Jawa Barat dari Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) dan jajaran Pemprov Jabar.
PESTA rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi (KDM) yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Maulana Akbar dengan Putri Karlina, di Garut yang ricuh dan berujung jatuhnya korban jiwa harus diusut
SOSIOLOG UI Rissalwan Habdy Lubis, mengatakan bahwa tragedi kematian yang terjadi di acara pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, terjadi karena antusiasme masyarakat.
Menurut Dedi Mulyadi, Teras Cihampelas juga turut mengurangi daya tarik Jalan Cihampelas yang dahulu terkenal sebagai tempat belanja jins.
Pernyataan KDM yang secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk tidak bekerja sama dengan media telah menyulut amarah dan kekecewaan di kalangan jurnalis.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizinkan sekolah negeri menerima 50 rombongan belajar (rombel). pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara aktivitas pembukaan lapangan golf oleh PT Rejo Sari Bumi, di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Rabu (9/7/2025).
Dedi juga sudah mengemukakan aturan jam malam bagi pelajar yang akan diterapkan mulai Juni 2025.
Wali Kota Solo Respati Ardi akan memasukkan orangtua penganiaya anak ke barak militer
Dedi Mulyadi merencanakan program militer bagi orang dewasa yang kerap nongkrong di perempatan, mabuk-mabukan, tawuran, hingga pelaku tindak pidana ringan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved