Tidak hanya Ilmu, Kuliah Tempat Menemukan Jati Diri

Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Wisnu Arto Subari
20/8/2025 07:33
DUNIA perkuliahan bukan hanya soal menuntut ilmu, tetapi juga perjalanan penting dalam menemukan jati diri. Mahasiswa diajak untuk mencari kebenaran di tempat yang tepat.

"Perjalanan kuliah juga tentang menemukan siapa dirimu, bagaimana Tuhan mendesainmu, serta apa talenta dan karunia yang kamu miliki. Itu adalah perjalanan besar yang akan mereka jalani," ujar Dr. Stephen Lester Metcalfe, Director of Sports Universitas Pelita Harapan (UPH), yang akrab disapa Coach Met, dalam keterangannya, Rabu (20/8).

Untuk itu, pihaknya menggelar Founder's 5K Run, Sabtu (16/8). Ini merupakan tradisi tahunan yang menyatukan ribuan mahasiswa baru, dosen, pimpinan universitas, alumni, dan mitra UPH. Sejak pukul 06.00 WIB, peserta memenuhi lapangan sepak bola UPH untuk pemanasan dan memulai berlari dengan penuh semangat mengelilingi kawasan Lippo Village sejauh lima kilometer (5 km).

"Lari 5 kilometer mengajarkan filosofi penting: Finish What You Start atau selesaikan yang sudah kamu mulai. Tantangannya lebih kepada mental daripada fisik, agar mahasiswa merasakan kepuasan saat berhasil menuntaskannya. Filosofi ini diharapkan menjadi bekal dalam perjalanan perkuliahan untuk terus berjuang sampai akhirnya berhasil meraih kelulusan. Jangan berhenti di tengah jalan," pesan Coach Met.

James Riady selaku Founder and Chairman Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) ikut berlari bersama mahasiswa. Usai menyelesaikan rute 5K, ia menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya menyehatkan fisik, tetapi juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk bertumbuh secara holistik, belajar bersatu, dan saling mengenal.

"Inilah yang kita butuhkan, anak-anak muda yang aktif berinteraksi dan membangun kebersamaan," ucapnya. (Ant/I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
