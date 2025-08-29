Dorong Kewirausahaan Hijau Pada Mahasiswa demi Bisnis Ramah Lingkungan

Ilustrasi(Dok UNJ)

TREN kewirausahaan di kalangan mahasiswa perguruan tinggi semakin menarik perhatian publik. Beragam program kewirausahaan terus digalakkan untuk mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri dan inovatif.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen pada pengembangan potensi mahasiswa, turut aktif membina para mahasiswa agar mampu berwirausaha. Salah satunya melalui program Mahasiswa Wirausaha.

Namun demikian, minat mahasiswa untuk mengembangkan kewirausahaan hijau, yakni usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya usulan program usaha mahasiswa yang mengintegrasikan aspek ramah lingkungan ke dalam tujuan bisnis mereka.

Baca juga : UNJ Beri Dukungan Psikologis kepada Mahasiswa Tiongkok

Untuk itu tim dosen Fakultas Psikologi (FPsi) UNJ mengambil langkah nyata untuk menjawab tantangan tersebut melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang digelar pada 14 Agustus 2025 di Aula Lantai 1 Kampus D Fakultas Psikologi.

Kegiatan bertajuk “Greenpreneur: Menciptakan Keseimbangan Bisnis yang Berkelanjutan” ini dipimpin oleh Dewi Fransiska Simanjuntak bersama anggota tim dosen FPsi UNJ yakni Redo Tridinata Wijaya, Erik, dan Liza Yudhita Widyastuti. Tim dosen FPsi UNJ UNJ juga melibatkan mahasiswa, antara lain Muhammad Davin Anugerah dan Cahya Nisrina Kamila Putri, sebagai bentuk kolaborasi lintas generasi dalam menguatkan semangat kewirausahaan hijau.

Acara berlangsung dengan menghadirkan mitra usaha dari kalangan civitas akademika UNJ, yaitu Anugrah Fauzi (pemilik Juragan Dimsum), Badi Kayla Azzahra (pemilik by.paeonia), dan Dahlia Mutmainnah (pemilik Dath Crumbs).

Baca juga : Mahasiswa Universitas Mercu Buana Berjaya di AFLES 2025

Dalam sesi diskusi, Anugrah Fauzi, alumni Fakultas Psikologi yang akrab disapa Bang Oji, membagikan pengalaman bagaimana usahanya mengurangi limbah produksi dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola botol bekas untuk diserahkan kepada pengumpul barang daur ulang. Praktik ini mencerminkan implementasi prinsip kewirausahaan hijau: usaha tetap berjalan menguntungkan sekaligus ramah lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Dewi Fransiska Simanjuntak menegaskan pentingnya kesadaran pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan. Menurutnya, kewirausahaan hijau adalah bentuk kontribusi nyata mahasiswa dan alumni UNJ dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang tengah digalakkan oleh pemerintah Indonesia dan komunitas global.

“Pelaku usaha yang berkomitmen pada keberlanjutan patut diapresiasi. Kesadaran ini harus dijaga dan ditularkan, karena dunia usaha bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang tanggung jawab menjaga bumi,” ujarnya dilansir dari keterangan resmi, Jumat (30/8).

Melalui kegiatan ini, dosen FPsi UNJ berharap dapat menumbuhkan semangat berwirausaha yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Kewirausahaan hijau diharapkan menjadi jalan bagi mahasiswa tidak hanya untuk meraih keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. (H-2)