UNJ Jalin Kolaborasi dengan Asia Fashion Show Indonesia 2025

UNJ Fashion Show 2025(UNJ)

Program Studi Pendidikan Tata Busana & Desain Mode, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berkolaborasi dengan Asia Fashion Show Indonesia 2025. Itu merupakan bagian dari rangkaian Asia Fashion Show di berbagai negara, yakni Bangkok, Indonesia, Malaysia, Tiongkok, dan Dubai. Untuk edisi Indonesia, acara berlangsung pada 21-23 Agustus 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, dengan menghadirkan lebih dari 3.000 peserta internasional, 5.000 profesional, dan 300 exhibitors.

Dalam kesempatan tersebut, Prodi Pendidikan Tata Busana & Desain Mode FT UNJ menampilkan UNJ Fashion Year 2025 sekaligus menggelar talkshow bertajuk Light, fashion, action!: From Inspiration to Execution.

Kehadiran UNJ menjadi wujud nyata komitmen universitas dalam merayakan inovasi, budaya, dan kreativitas mode Indonesia di panggung internasional. UNJ hadir bukan hanya sebagai institusi pendidikan, melainkan juga sebagai creative hub tempat lahirnya karya, inovasi, dan talenta mode yang siap bersaing secara global.

Baca juga : IKHEF 2025 Jadi Jembatan Diplomasi Pendidikan Indonesia dan Korea Selatan

Melalui UNJ Fashion Year 2025, menjadi momentum branding Prodi Pendidikan Tata Busana & Desain Mode FT UNJ di kancah internasional melalui karya-karya mahasiswa dan dosen yang ditampilkan, sekaligus mengangkat budaya dan kreativitas Nusantara dalam balutan mode yang modern dan relevan dengan pasar global. Partisipasi ini juga menjadi sarana strategis untuk memperluas jejaring akademik dan profesional dengan desainer, praktisi, hingga akademisi dari berbagai negara.

Kegiatan ini menargetkan pengunjung Asia Fashion Show Indonesia baik nasional maupun internasional, praktisi fashion, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum pecinta mode dan budaya. Dengan demikian, UNJ menegaskan brand positioning-nya sebagai kampus yang melahirkan desainer dan pendidik mode berkualitas, yang mampu menghubungkan teori akademik, riset budaya, dan kebutuhan industri fashion global.

Keunikan utama kegiatan ini adalah karya orisinal hasil sinergi dosen dan mahasiswa yang memadukan riset akademik, kekayaan budaya lokal, dan tren internasional. Konsep terpadu yang menghadirkan Fashion Show, Talkshow, dan Exhibition menjadikan UNJ Fashion Year 2025 sebagai momentum branding prodi sekaligus pionir pendidikan tata busana dan desain mode di Indonesia dengan daya saing global.

Baca juga : UNJ Peringati Satu Tahun Status PTNBH

UNJ Fashion Year 2025 bukan sekadar pertunjukan mode, melainkan juga panggung edukasi internasional yang menegaskan bahwa pendidikan tata busana di Indonesia mampu menghasilkan karya berkualitas tinggi, bernilai budaya, dan siap diterima dunia..

“UNJ Fashion Year 2025 adalah momentum penting untuk menunjukkan bahwa pendidikan tata busana tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mampu melahirkan karya kreatif yang berakar pada budaya sekaligus relevan dengan tren global,” ujar Dekan FT UNJ Neneng Siti Silfi Ambarwati dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (23/8).

Senada dengan itu, Vera Utami Gede selaku dosen pembimbing sekaligus Staf Ahli Bidang Inovasi dan Hilirisasi Kantor Wakil Rektor UNJ Bidang III menyampaikan bahwa melalui UNJ Fashion Year 2025, pihaknya ingin menunjukkan bahwa karya mahasiswa dan dosen UNJ bukan hanya hasil latihan akademik, melainkan representasi budaya Nusantara yang mampu beradaptasi dengan tren global.

“Fashion juga merupakan produk inovasi yang lahir dari riset dan pemikiran kreatif terhadap kebutuhan serta fenomena saat ini. Produk inovasi harus memiliki hilirisasi, baik sosial maupun komersial. Untuk menjadi desainer yang kreatif dan inovatif diperlukan empati, pemikiran yang berkelanjutan (sustainable), serta karya yang berdampak nyata bagi masyarakat,“ ujar Vera.