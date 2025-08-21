(MI/HO)

PAMERAN Asia Fashion (Indonesia) Show ke-2 menarik 202 perusahaan dari lebih dari 8 negara dan wilayah yang menampilkan produk mereka di 293 booth. Hanya pada hari pertama, acara ini disambut lebih dari 12.000 pembeli profesional, termasuk pemilik merek lokal, pedagang grosir, platform e-commerce, serta perwakilan dari jaringan ritel besar.

Diselenggarakan oleh QiYa Exhibition dan didukung oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bersama organisasi industri lainnya, Asia Fashion (Indonesia) Show terus menjalankan misinya untuk membawa desain ke luar negeri dan menyambut kemitraan ke dalam negeri.

Melanjutkan kesuksesan edisi perdana tahun lalu, pameran tahun ini semakin berkembang baik dari sisi skala maupun partisipasi internasional. Asia Fashion Show bertujuan menjadi salah satu platform paling profesional dan berpengaruh bagi industri mode dan gaya hidup di Asia," ujar CEO of Guangdong Qiya Exhibition Co.,Ltd, Mr Tim saat membuka pameran, Kamis (21/8/2025).

Baca juga : Produk Jewelry Indonesia Pukau Pasar Internasional di Luxury Monte Carlo 2024

Aprindo menyoroti perannya dalam memperkuat kerja sama bisnis serta menciptakan peluang baru bagi pasar mode di Indonesia. Sepanjang hari pertama, sejumlah peserta pameran dan pembeli telah mencapai kesepakatan bisnis awal, menegaskan kekuatan matchmaking yang ditawarkan oleh pameran ini.

Selain menampilkan produk, pameran juga akan menghadirkan presentasi merek, sesi jejaring industri, dan pertunjukan mode, memberikan beragam peluang bagi perusahaan untuk menjajaki pasar Indonesia sekaligus meningkatkan visibilitas merek mereka.

Dengan kehadiran internasional yang kuat serta keterlibatan aktif para pembeli, Asia Fashion (Indonesia) Show siap memainkan peran penting dalam menghubungkan manufaktur Asia dengan permintaan global, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat utama perdagangan mode di kawasan. (I-2)