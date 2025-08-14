UNJ peringati satu tahun status PTNBH.(UNJ)

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Peringatan 1 Tahun sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Acara peringatan itu menjadi momentum refleksi perjalanan UNJ sejak ditetapkan sebagai PTNBH melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang PTNBH UNJ pada 14 Agustus 2024, dan sekaligus tonggak konsolidasi menuju World Class University (WCU) yang berdampak dan inklusif.

Dengan berstatus PTNBH, UNJ memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, serta menentukan arah pengembangan akademik. Sepanjang setahun terakhir, UNJ telah menorehkan serangkaian capaian strategis. Dari sisi kelembagaan, dilakukan pembentukan Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik Universitas (SAU), dan organ rektor lainnya untuk memastikan mekanisme pengambilan keputusan strategis yang transparan dan partisipatif. Kemudian peningkatan jumlah dosen bergelar Lektor Kepala dan Guru Besar yang memperkuat kapasitas akademik sekaligus daya saing riset.

Di bidang regulasi dan tata kelola, UNJ memanfaatkan fleksibilitas PTNBH untuk menyusun kebijakan adaptif, termasuk pengelolaan keuangan mandiri, perekrutan SDM non-ASN, dan pendirian unit usaha universitas. Langkah ini diperkuat dengan penerapan sistem manajemen berbasis kinerja yang memastikan setiap program terukur dan selaras dengan visi strategis universitas.

Pada ranah inovasi akademik, UNJ mencatat peningkatan publikasi bereputasi, kolaborasi riset internasional, peluncuran program kelas internasional, dan akreditasi global sejumlah program studi. Kehadiran aplikasi My UNJ PANTAU serta dashboard layanan terintegrasi menjadi wujud modernisasi pelayanan akademik dan administratif.

Dari sisi kemandirian finansial, UNJ telah membentuk dana abadi, mengembangkan bisnis melalui Badan Pengelola Usaha (BPU) dan PT Edura Cipta Gemilang, serta mengoptimalkan aset kampus untuk penyewaan dan kerja sama strategis. UNJ juga mulai melakukan hilirisasi hasil riset untuk komersialisasi.

Partisipasi aktif UNJ dalam pemeringkatan internasional seperti QS Asia University Rankings, QS Sustainability, dan THE World University Rankings menunjukkan keseriusan kampus menembus peta global.

Namun, Rektor UNJ Komarudin menegaskan bahwa visi UNJ sebagai World Class University harus selaras dengan social mission berupa mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat, dan membangun peradaban.

Komarudin menambahkan bahwa peringatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan arah transformasi UNJ menuju universitas masa depan, yakni unggul secara akademik, inklusif secara sosial, dan berdampak nyata. Ke depan, UNJ berkomitmen menjaga keseimbangan antara internasionalisasi dan pengabdian pada isu-isu nasional, mulai dari pendidikan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, hingga pemberdayaan kelompok rentan.

“Keunggulan sejati universitas tidak hanya diukur dari angka peringkat atau jumlah publikasi, tetapi dari dampak nyata bagi masyarakat. UNJ ingin menjadi World Impact University, kampus yang membumikan ilmu demi kemanusiaan dan keadilan sosial,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (14/8).

Dengan fondasi yang telah dibangun pada tahun pertama sebagai PTNBH, UNJ siap melangkah lebih jauh sebagai pusat inovasi, pembelajaran, dan perubahan sosial, yang berakar kuat pada nilai kebangsaan dan terbuka pada dunia. (E-3)