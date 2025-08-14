Perguruan Tinggi Dituntut Terus Berinovasi Majukan Kualitas

Ilustrasi(Dok UP)

KALANGAN akademisi perguruan tinggi dituntut terus berinovasi dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi dalam berbagai bidang. “Karena itu, perubahan kepemimpinan pada sebuah perguruan tinggi bukan sekadar pergantian nama, tetapi momentum menghadirkan energi baru dan inovasi perguruan tinggi dalam menjawab perubahan zaman,” kata Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof Adnan Hamid saat melantik pejabat di lingkungan universitas, di Jakarta, Rabu (13/8).

Kegiatan dihadiri jajaran Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), pimpinan Universitas, pejabat struktural, serta relasi dan kolega UP dari berbagai mitra strategis.

Rektor mengapresiasi para pejabat sebelumnya atas pengabdian dan kerja keras yang diberikan. Dia juga menegaskan pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta berinovasi memajukan universitas.

Sebelumnya, UP meraih sejumlah prestasi yakni meraih gelar juara dalam Kejuaraan Pusat Prestasi Nasional, juara II Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 10, dan Juara I Anggar Cup 2 Kota Tangerang 2025.

UP turut mencatat capaian gemilang pada tingkat kelembagaan. Sejumlah program studi memperoleh akreditasi Unggul yaitu, S2 Ilmu Hukum, D3 Akuntansi, D3 Perpajakan, S1 Ilmu Hukum, dan S2 Akuntansi. Ini sebagai bentuk pengakuan resmi atas mutu pendidikan, kualitas dosen, fasilitas pendukung, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. "Capaian ini jadi tonggak penting bagi kami dalam memperkuat reputasi dan daya saing di tingkat nasional dan internasional," kata Adnan.

Adnan menambahkan pelantikan pejabat baru, capaian akreditasi, serta prestasi mahasiswa merupakan rangkaian saling menguatkan. Semua itu menjadi bukti bahwa UP terus bergerak maju dengan visi untuk menjadi universitas unggul, berdaya saing, dan berkarakter Pancasila.

"Kami mengajak seluruh sivitas akademika untuk menjadikan momentum ini sebagai motivasi terus berinovasi, berprestasi dan berkontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa," papar Adnan.

Ketua Pembina YPPUP Siswono Yudho Husodo menyampaikan tiga hal utama yang harus dijaga dan dikembangkan bersama yaitu menjaga keberlanjutan agar program kerja dan visi universitas berlanjut dengan konsisten.

Selanjutnya, menjaga kualitas dan berkembang melalui peningkatan mutu pendidikan, penelitian, serta layanan, serta menjaga pertumbuhan yang harmonis dengan menciptakan sinergi antara seluruh unsur universitas, baik akademik maupun non-akademik. “UP hanya akan maju apabila kita semua berjalan bersama, selaras, dan memiliki komitmen sama dalam membangun masa depan lebih baik,” tegasnya.

Sejumlah pejabat yang dilantik pada kesempatan itu yakni, Prof Mashadi Said sebagai Ketua Senat UP, Prof Sri Widyastuti (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya), Muhammad Rizky Aldila (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UP), dan Endro Puspo Wiroko (Direktur Layanan Komersial). (H-2)

