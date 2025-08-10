Jabat Rektor, Sudirman Said Sebut UHN Terbuka bagi Mahasiswa Seluruh Indonesia

Sudirman Said(MI/SUPARDJI RASBAN)

UNIVERSITAS Harkat Negeri (UHN) Tegal, Jawa Tengah, bercita-cita membuka pintu bagi semua mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk belajar. Bahkan, UHN menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa unggulan dengan berbagai kriteria.

Hal itu disampaikan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, usai resmi dilantik menjabat sebagai Rektor UHN Tegal, di aula kampus setempat di Kota Tegal, Sabtu (9/8/2025).

“Kami ingin Universitas Harkat Negeri dapat menjadikan Tegal sebagai salah satu kota pendidikan dan penelitian di Indonesia. Kami siap berkolaborasi baik secara nasional maupun dengan mitra internasional untuk semakin meningkatkan pendidikan di Indonesia,” ujar Sudirman Said.

Sudirman menuturkan UHN merupakan dua institusi pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan Harapan Bersama yakni Politeknik Harapan Bersama (Poltek Harber) dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) YMI di Kota Tegal, bergabung menjadi UHN

“Transformasi ini bukanlah hal kecil. Ini adalah langkah besar, strategis, dan penuh makna untuk menghadirkan lembaga pendidikan tinggi yang kuat, luas jangkauannya, dan siap menjawab kebutuhan zaman,” tutur Sudirman Said.

Sudirman Said juga menyebut UHN sebagai universitas berskala nasional dan internasional melalui kualitas pengajaran dan penelitian. Pihaknya ingin menjaga dan menambah bobot applied science atau ilmu terapan dengan tempat-tempat praktek (teaching factory), bekerja sama dengan industri untuk dapat mencetak tenaga kerja berkualitas yang langsung dapat terjun ke lapangan.

“Kami juga memberikan pembekalan peserta didik (dan segenap pengasuhnya) dengan nilai-nilai dan perilaku kepemimpinan dan soft skills. Untuk menyambut tantangan dan kesempatan global, UHN juga ingin membekali peserta didik dengan kemampuan berbahasa asing. Semuanya kami lakukan agar alumni kampus ini tidak saja siap bersaing dalam meraih peluang karir di dalam negeri, tetapi juga di kancah global,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelum bergabung menjadi UHN, Poltek Harber menorehkan pencapaian mengesankan, menjadi “Politeknik Swasta Terbaik” di Indonesia berdasarkan SINTA pada tahun 2022, Webometrics Ranking of World Universities tahun 2024, dan yang terbaru berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMI) tahun 2025. Demikian juga dengan STMIK - YMI Tegal terakreditasi “Baik" oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT). (H-2)