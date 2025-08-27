Rektor Komarudin: Penting Sinergi Sekolah dan Orang Tua Dukung Pendidikan Sukses

Ilustrasi(Dok Ist)

SEBANYAK hampir 1.000 orang memadati Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta menghadiri a pelantikan dan pengukuhan Pengurus Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) Labschool UNJ periode 2025/2026,kemarin.

Acara berlangsung meriah dan khidmat, dihadiri jajaran pimpinan Labschool, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Badan Pengelola Sekolah (BPS), Badan Pengelola Harian (BPH), Pimpinan sekolah, serta para orang tua siswa.

Acara dibuka dengan penuh semangat, diawali dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya yang membangkitkan rasa nasionalisme, dilanjutkan Himne Labschool yang menggaungkan semangat kekeluargaan. Kegiatan ini adalah prosesi pelantikan pengurus POMG yang baru. Sebanyak 13 kepala sekolah dari seluruh Labschool hadir untuk melantik para pengurus. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pengukuhan resmi oleh Rektor UNJ, Prof. Komarudin, yang memberikan legitimasi dan dukungan penuh terhadap peran POMG.

Melalui keterangan yang diterima melalui sambutannya, Prof. Komarudin menyoroti pentingnya sinergi antara pihak sekolah dan orang tua. Ia menyampaikan bahwa proses pendidikan yang sukses di Labschool tidak lepas dari peran aktif dan dukungan penuh dari orang tua.

"Dukungan yang baik dari orang tua menciptakan output pendidikan yang baik pula," ujar Prof. Komarudin, menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah kunci keberhasilan siswa. Acara pelantikan dan pengukuhan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara sekolah, orang tua, dan universitas dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif demi mencetak generasi penerus bangsa yang unggul.

Acara pelantikan dan pengukuhan Pengurus Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) Labschool UNJ semakin meriah dengan kehadiran tokoh pendidikan Indonesia, Prof. Dr. Arief Rachman. Sebagai penasihat Labschool, ia memberikan penguatan yang mendalam tentang peran krusial orang tua dalam mendukung kesuksesan pendidikan anak di sekolah.

Dalam pembekalannya Prof. Arief Rachman menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah juga harus didukung penuh oleh orang tua. Sinergi yang kuat antara guru dan orang tua akan menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi perkembangan siswa.

Labschool UNJ dengan mottonya yang terkenal, Iman, Ilmu, dan Amal, senantiasa berupaya melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Melalui motto ini, Labschool berkomitmen membentuk siswa yang tak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki fondasi spiritual yang kuat.

"Labschool berusaha keras untuk mencetak individu yang memiliki ketakwaan, penguasaan ilmu pengetahuan yang mantap, nasionalisme yang tinggi, karakter yang baik, serta memiliki wawasan nasional dan global," ujar Prof. Arief Rachman.

Kehadiran dan penguatan dari Prof. Arief Rachman ini memberikan semangat baru bagi seluruh pengurus POMG dan orang tua yang hadir untuk terus berkolaborasi dengan pihak sekolah demi mencapai tujuan mulia dalam pendidikan.

Hal menarik dalam acara tersebut disuguhkan penampilan siswa dalam olah vokal yang diiringi Batavia Chamber Orkestra (BCO), performa tarian siswa serta yel-yel POMG setiap unit yang menjadikan acara meriah dan semarak. Acara yang meriah ditutup foto bersama semua pengurus POMG dengan kepala sekolah dan BPS/BPH. (H-2)