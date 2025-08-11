UNJ Gelar Character Building dan Bela Negara untuk 100 Mahasiswa Papua Selatan

Univesitas Negeri Jakarta (UNJ) menyelenggarakan kegiatan character building bagi 100 mahasiswa asal Kabupaten Mappi, Papua Selatan(MI/HO)

UNIVERSITAS Negeri Jakarta (UNJ) menyelenggarakan kegiatan character building bagi 100 mahasiswa asal Kabupaten Mappi, Papua Selatan, sebagai langkah membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan berwawasan kebangsaan.

Program ini merupakan bagian dari rangkaian Bela Negara sekaligus menjadi penutup kegiatan matrikulasi mahasiswa hasil kerja sama UNJ dengan Pemerintah Kabupaten Mappi.

Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi dan UNJ. Program ini mendukung salah satu program unggulan Bupati Mappi yang menargetkan pencapaian 1.000 sarjana asli Mappi-Papua dalam lima tahun.

Baca juga : Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam

Dalam program Kabupaten Mappi ini, UNJ menjadi mitra strategis dalam misi tersebut dan program ini juga sejalan dengan komitmen UNJ untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keseratus mahasiswa Mappi tersebut terbagi ke dalam empat rombongan belajar yang tersebar di tiga program studi yang ada di UNJ, yaitu Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK), serta Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.



Kegiatan character building ini sendiri berlangsung pada 8-10 Agustus 2025 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT), Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Selama tiga hari, peserta dibekali berbagai materi dan simulasi yang menekankan kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama tim, dan semangat pengabdian. Aktivitas lapangan, diskusi kelompok, hingga latihan fisik dirancang untuk menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan inspiratif.

Baca juga : Prabowo dan Asa di Tanah Papua

Acara ini dihadiri jajaran pimpinan UNJ, antara lain Wakil Rektor UNJ Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan, Wakil Dekan I Fakultas Teknik, serta staf ahli Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Bisnis. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan penuh universitas terhadap penguatan kapasitas generasi muda Papua.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Antoni Arif Riadi memberikan apresiasi atas inisiatif UNJ. Ia menilai kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah untuk pembangunan SDM yang berkelanjutan.

“Kami mengapresiasi langkah UNJ yang tidak hanya fokus pada pengembangan akademik, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan karakter dan Bela Negara dalam setiap programnya. Terima kasih sudah memanfaatkan fasilitas BP3KSDMT sebagai mitra pembinaan generasi muda,” ujar Antoni dilansir dari keterangan resmi, Senin (11/8).

Sementara itu Rektor UNJ Prof Komarudin mengatakan UNJ berkomitmen untuk tidak hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

“Melalui kegiatan character building ini, kami ingin memastikan bahwa putra-putri terbaik dari Kabupaten Mappi dibekali nilai integritas, kepemimpinan, dan semangat pengabdian sehingga mampu menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

“Kami percaya bahwa investasi terbesar untuk membangun bangsa adalah pada manusia. Karena itu, kolaborasi UNJ dengan Pemerintah Kabupaten Mappi tidak hanya berhenti pada pembelajaran di kelas, tetapi juga menyentuh pembentukan karakter dan mental yang tangguh. Dengan bekal ini, para mahasiswa Mappi diharapkan siap menghadapi tantangan global sekaligus berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan,” tambah Prof. Komarudin.

Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor UNJ Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Prof Ifan Iskandar yang menegaskan bahwa pendidikan tinggi seharusnya membentuk kepribadian mahasiswa agar tangguh, mandiri, dan cinta tanah air.

“Melalui character building dan Bela Negara ini, kita menanamkan nilai integritas, kerja sama, serta semangat pengabdian untuk bangsa, khususnya bagi putra-putri terbaik Kabupaten Mappi,” ujar Prof Ifan.

Kerja sama UNJ dan Pemkab Mappi meliputi penguatan kualitas SDM, pelatihan keterampilan, hingga pembinaan wawasan kebangsaan. Program ini diharapkan melahirkan lulusan yang unggul secara akademik dan berkomitmen membangun daerah asalnya.

Penutupan kegiatan matrikulasi menjadi tonggak awal perjalanan akademik mahasiswa Mappi di UNJ. Dengan semangat character building, UNJ menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi strategis membentuk masa depan Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing. (Z-1)