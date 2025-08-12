Headline
Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

Marcel Kelen
12/8/2025 14:35
Aktivis LSM Mengaku Diduga Dianiaya Polisi saat Hendak Temui Mendagri di Papua
Tuntutan LSM terhadap Polda Papua(Marcellinus Kelen/MI)

KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat menggelar aksi spontanitas di sekitar Bandara Sentani, Papua, Senin (12/8). Aksi ini dilakukan untuk menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam jumpa pers di Abepura, Selasa (12/08/2025), Panji menjelaskan bahwa, ia dan rekan-rekannya pada pagi hari yang sama berinisiatif mendekat ke bandara setelah mendapat informasi kedatangan Mendagri.

"Kami ingin berorasi di pinggir jalan saat rombongan Mendagri keluar," ujarnya.

Baca juga : Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam

Namun, kata dia, puluhan aparat kepolisian menghadang mereka. Panji menuding Kapolsek Bandara Sentani, Iptu Wajedi, dan Kapolres Kabupaten Jayapura sebagai pihak yang paling agresif. Ia juga mengaku dipukul di bagian wajah hingga kacamatanya rusak.

Pemuda Tabi, Yulianus Dwa, menambahkan bahwa aksi di Bandara Sentani tidak direncanakan dan tidak ada pemberitahuan kepada Polres Kabupaten Jayapura. 

"Itu menjadi alasan mereka membubarkan kami secara paksa," katanya.

 Ia juga menyoroti ketidakjelasan informasi mengenai kedatangan Mendagri. 

"Seharusnya ada konfirmasi yang pasti dari kepolisian apakah beliau akan transit atau langsung ke Wamena," ujarnya. (H-4)

 



Editor : Indriyani Astuti
