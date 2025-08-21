DWP UNJ Resmi Dikukuhkan Bersama 95 PTN se-Indonesia, Siap Dukung Program Prioritas Kemdiktisaintek

Ilustrasi(Dok UNJ)

Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Jakarta (DWP UNJ) resmi dikukuhkan oleh DWP Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk masa bakti 2024–2029. Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 076 Tahun 2025 dan dilakukan serentak secara daring melalui Zoom, pada Rabu (20/8). Sebanyak 95 DWP dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan LLDIKTI se-Indonesia turut dikukuhkan dalam kesempatan ini.

Ketua DWP Kemdiktisaintek, Indah Togar menekankan pentingnya peran DWP dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan tinggi. Ia juga menyoroti kontribusi DWP sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional.

Selain pengukuhan, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DWP untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh pengurus. Sosialisasi tersebut diharapkan mampu memastikan keselarasan langkah serta memperkuat tata kelola organisasi.

Sementara itu, Levi Olivia Nur Brian selaku Penasihat DWP Kemdiktisaintek, memberikan arahan mengenai strategi pengembangan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan peran DWP dalam mendukung program prioritas kementerian. Ia juga menyampaikan harapan agar DWP dapat terus memberi kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di Indonesia.

Pada kesempatan ini, Linda Zakiah Komarudin selaku Ketua DWP UNJ mengatakan rasa syukurnya atas pengukuhan DWP UNJ bersama 95 DWP Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI se-Indonesia. Kami menyambut amanah ini dengan penuh rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar untuk berkontribusi nyata.

DWP UNJ siap mendukung program prioritas Kemdiktisaintek, khususnya dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Pihaknya percaya bahwa peran DWP tidak hanya sebatas mendampingi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. (H-2)