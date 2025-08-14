TNI Kerahkan Helikopter Caracal dalam Kegiatan Sosial di Pedalaman Papua

Operasi bibir sumbing, salah satu kegiatan sosial TNI di pedalaman Papua.(Dok. MI)

DALAM rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Ke-6, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar kegiatan sosial operasi bibir sumbing gratis bagi anak-anak yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan Papua.

Untuk menjangkau anak-anak dari wilayah yang tidak memiliki akses darat atau laut, Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi menyebut pihaknya mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.

Bambang memastikan pelaksanaan operasi bibir sumbing yang didukung penuh oleh Kodam XVII Cenderawasih, Yayasan Celebes Cleft Center dan Rumah Sakit Marthen Indey (RSMI) dilakukan oleh dokter serta tenaga medis profesional.

“Alhamdulillah, 10 anak-anak beserta orang tuanya yang tinggal di daerah pelosok seperti Batas Batu, Nabire dan Keerom, tiba dengan selamat di Jayapura. Susah untuk diungkapkan dengan kata-kata ketika melihat senyum, semangat dan antusiasme anak-anak Papua ketika mengikuti kegiatan sosial ini,” kata Bambang melalui keterangannya, Kamis, (14/8).

Bambang menuturkan sebelum diterbangkan ke Jayapura, kondisi kesehatan dan mental anak-anak diperiksa dan dipantau terlebih dahulu oleh dokter dari tim medis Satgas Habema serta Satgas Swasembada.

Pemeriksaan kesehatan lanjutan juga dilakukan setibanya mereka di Jayapura, antara lain screening laboratorium dan evaluasi medis menyeluruh untuk memastikan prosedur operasi bibir sumbing yang diikuti anak-anak Papua berjalan aman dan efektif.

“Tujuannya sederhana, kami berharap semakin banyak anak-anak Papua yang tersenyum tanpa rasa minder, dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang percaya diri,” tutur Bambang.

Bambang yang didaulat menjadi Komandan Defile Pas Upacara Gelar Pasukan Operasi di Batujajar 2025 ini mengatakan, kegiatan sosial merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Papua, khususnya anak-anak yang menderita kelainan bawaan seperti bibir sumbing dan langit-langit dalam rongga mulutnya.

Bambang menyebut kesehatan, kemampuan berbicara dan rasa percaya diri anak-anak Papua setelah operasi bibir sumbing semakin memperbesar kesempatan mereka untuk meraih masa depan bersama anak-anak Indonesia lainnya.

Bambang memastikan jika Kogabwilhan III saat ini telah merencanakan kegiatan sosial lainnya, antara lain operasi katarak, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk masyarakat Papua.

“Kami ingin memastikan kehadiran TNI tidak hanya terasa saat melaksanakan tugas keamanan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” pungkasnya. (H-3)