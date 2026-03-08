Prakiraan Cuaca 9-12 Maret 2026: Sejumlah Wilayah Waspada Hujan Ringan hingga Sedang

Warga menggunakan payung dan jas hujan saat hujan lebat di pedestrian Jalan Sudirman, Jakarta.(ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

BMKG memprediksi cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan sedang pada periode 09 – 12 Maret 2026.

"Berdasarkan prospek mingguan yang dikeluarkan BMKG, terdapat daerah yang perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang-lebat yang diprediksi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DK Jakarta, dan Jawa Barat," tulis keterangan BMKG dikutip pada Minggu (8/3).

Kemudian di daerah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut;

Siaga dengan intensitas hujan lebat – sangat lebat di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Angin Kencang juga diprediksi terjadi di Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan.

"Dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari kedepan, BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi, seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang," tulisnya.

Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta berbagai kegiatan luar ruang seperti ibadah dan wisata.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi prakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrem resmi melalui kanal informasi BMKG. (Iam)