Waspada Bencana Hidrometeorologi Kaltim 9-11 Maret 2026, Berikut Daerah yang Berstatus Siaga!

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan menerbitkan peringatan dini terkait potensi cuaca buruk yang akan melanda wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) selama tiga hari ke depan, terhitung mulai Senin hingga Rabu, 9-11 Maret 2026.
Kondisi atmosfer menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas tinggi yang berisiko memicu bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta bersiap menghadapi kemungkinan banjir di kawasan hunian, genangan air di jalur transportasi, hingga luapan debit sungai. Selain itu, ancaman tanah longsor membayangi wilayah dengan topografi berbukit dan lereng curam.
Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Carolina Meylita Sibarani, merinci sejumlah titik yang masuk dalam zona merah cuaca ekstrem pekan ini:
Wilayah pemukiman di sepanjang bantaran sungai menjadi area paling rawan terdampak luapan air. BMKG mengimbau warga untuk segera melakukan langkah mitigasi mandiri.
Berdasarkan pantauan radar cuaca, berikut adalah estimasi waktu terjadinya hujan disertai petir di berbagai kabupaten/kota pada hari ini:
|Lokasi
|Estimasi Waktu (Wita)
|Balikpapan, PPU, & Kutai Kartanegara
|Pukul 11.00
|Kutai Timur
|Pukul 17.00, 20.00, 23.00
|Berau & Mahakam Ulu
|Pukul 20.00
Memasuki hari Selasa (10/3), gangguan cuaca berupa hujan petir diprediksi masih akan berlanjut di Kabupaten Berau (pukul 14.00 dan 20.00 Wita) serta Kutai Timur pada pagi dan malam hari. BMKG menyarankan masyarakat untuk menghindari aktivitas luar ruangan saat terjadi kilat dan angin kencang demi keselamatan. (Z-10)
