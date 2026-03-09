Waspada Bencana Hidrometeorologi Kaltim 9-11 Maret 2026, Berikut Daerah yang Berstatus Siaga!

Waspada Bencana Hidrometeorologi Kaltim 9-11 Maret 2026.(Antara)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan menerbitkan peringatan dini terkait potensi cuaca buruk yang akan melanda wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) selama tiga hari ke depan, terhitung mulai Senin hingga Rabu, 9-11 Maret 2026.

Kondisi atmosfer menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas tinggi yang berisiko memicu bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta bersiap menghadapi kemungkinan banjir di kawasan hunian, genangan air di jalur transportasi, hingga luapan debit sungai. Selain itu, ancaman tanah longsor membayangi wilayah dengan topografi berbukit dan lereng curam.

Pemetaan Wilayah Terdampak Cuaca Ekstrem

Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Carolina Meylita Sibarani, merinci sejumlah titik yang masuk dalam zona merah cuaca ekstrem pekan ini:

Senin, 9 Maret 2026: Konsentrasi hujan lebat diprediksi mengguyur seluruh kecamatan di Kota Balikpapan serta Kecamatan Telen di Kabupaten Kutai Timur.

Selasa, 10 Maret 2026: Intensitas hujan diperkirakan sedikit menurun ke level sedang, namun kewaspadaan tetap diperlukan.

Rabu, 11 Maret 2026: Cuaca ekstrem kembali menguat di Kabupaten Berau, khususnya di wilayah Kecamatan Biatan dan Kelay, dengan risiko angin kencang sesaat.

Wilayah pemukiman di sepanjang bantaran sungai menjadi area paling rawan terdampak luapan air. BMKG mengimbau warga untuk segera melakukan langkah mitigasi mandiri.

Jadwal Potensi Hujan Petir di Kaltim

Berdasarkan pantauan radar cuaca, berikut adalah estimasi waktu terjadinya hujan disertai petir di berbagai kabupaten/kota pada hari ini:

Lokasi Estimasi Waktu (Wita) Balikpapan, PPU, & Kutai Kartanegara Pukul 11.00 Kutai Timur Pukul 17.00, 20.00, 23.00 Berau & Mahakam Ulu Pukul 20.00

Memasuki hari Selasa (10/3), gangguan cuaca berupa hujan petir diprediksi masih akan berlanjut di Kabupaten Berau (pukul 14.00 dan 20.00 Wita) serta Kutai Timur pada pagi dan malam hari. BMKG menyarankan masyarakat untuk menghindari aktivitas luar ruangan saat terjadi kilat dan angin kencang demi keselamatan. (Z-10)