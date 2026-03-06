BMKG: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Riau Berlaku hingga Siang Ini

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Riau Berlaku hingga Siang Ini.(Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada Jumat, 6 Maret 2026. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Berdasarkan data terbaru dari Prakirawan BMKG Riau pukul 10:45 WIB, kondisi cuaca ekstrem ini diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga pukul 13:00 WIB siang ini.

Wilayah Terdampak Cuaca Ekstrem

Sejumlah wilayah yang terpantau mengalami kondisi cuaca buruk sejak pukul 10:55 WIB meliputi:

Kabupaten Kampar: Xiii Koto Kampar, Kampar Kiri Hulu.

Kabupaten Indragiri Hulu: Batang Cenaku, Batang Gangsal.

Kabupaten Bengkalis: Mandau, Rupat, Pinggir, Bukit Batu.

Kabupaten Indragiri Hilir: Reteh, Enok, Kemuning, Sungai Batang.

Kabupaten Pelalawan: Teluk Meranti.

Kabupaten Rokan Hilir: Bangko, Rimba Melintang, Sinaboi, Bangko Pusako, Batu Hampar, Pekaitan.

Kabupaten Kuantan Singingi: Singingi.

Kota Dumai: Dumai Timur, Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Medang Kampai.

Potensi Perluasan Wilayah

BMKG juga memperingatkan bahwa kondisi cuaca buruk ini dapat meluas ke beberapa titik lainnya, di antaranya:

Kabupaten/Kota Kecamatan Terdampak Perluasan Kabupaten Kampar Kampar Kiri, Tapung Hilir Kabupaten Bengkalis Bukit Batu, Siak Kecil, Pinggir Kabupaten Indragiri Hilir Keritang, Tanah Merah Kabupaten Siak Kandis Kota Dumai Dumai Barat, Dumai Selatan

Warga yang beraktivitas di luar ruangan, terutama bagi pengendara di jalur lintas, diimbau untuk berhati-hati terhadap jarak pandang yang berkurang dan potensi pohon tumbang akibat angin kencang. (Z-10)