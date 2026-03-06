Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

BMKG: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Riau Berlaku hingga Siang Ini

 Gana Buana
06/3/2026 11:39
BMKG: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Riau Berlaku hingga Siang Ini
Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Riau Berlaku hingga Siang Ini.(Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada Jumat, 6 Maret 2026. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Berdasarkan data terbaru dari Prakirawan BMKG Riau pukul 10:45 WIB, kondisi cuaca ekstrem ini diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga pukul 13:00 WIB siang ini.

Wilayah Terdampak Cuaca Ekstrem

Sejumlah wilayah yang terpantau mengalami kondisi cuaca buruk sejak pukul 10:55 WIB meliputi:

  • Kabupaten Kampar: Xiii Koto Kampar, Kampar Kiri Hulu.
  • Kabupaten Indragiri Hulu: Batang Cenaku, Batang Gangsal.
  • Kabupaten Bengkalis: Mandau, Rupat, Pinggir, Bukit Batu.
  • Kabupaten Indragiri Hilir: Reteh, Enok, Kemuning, Sungai Batang.
  • Kabupaten Pelalawan: Teluk Meranti.
  • Kabupaten Rokan Hilir: Bangko, Rimba Melintang, Sinaboi, Bangko Pusako, Batu Hampar, Pekaitan.
  • Kabupaten Kuantan Singingi: Singingi.
  • Kota Dumai: Dumai Timur, Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Medang Kampai.

Potensi Perluasan Wilayah

BMKG juga memperingatkan bahwa kondisi cuaca buruk ini dapat meluas ke beberapa titik lainnya, di antaranya:

Kabupaten/Kota Kecamatan Terdampak Perluasan
Kabupaten Kampar Kampar Kiri, Tapung Hilir
Kabupaten Bengkalis Bukit Batu, Siak Kecil, Pinggir
Kabupaten Indragiri Hilir Keritang, Tanah Merah
Kabupaten Siak Kandis
Kota Dumai Dumai Barat, Dumai Selatan

Warga yang beraktivitas di luar ruangan, terutama bagi pengendara di jalur lintas, diimbau untuk berhati-hati terhadap jarak pandang yang berkurang dan potensi pohon tumbang akibat angin kencang. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved