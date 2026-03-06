BMKG: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Riau Berlaku hingga Siang Ini

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada Jumat, 6 Maret 2026. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.
Berdasarkan data terbaru dari Prakirawan BMKG Riau pukul 10:45 WIB, kondisi cuaca ekstrem ini diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga pukul 13:00 WIB siang ini.
Sejumlah wilayah yang terpantau mengalami kondisi cuaca buruk sejak pukul 10:55 WIB meliputi:
BMKG juga memperingatkan bahwa kondisi cuaca buruk ini dapat meluas ke beberapa titik lainnya, di antaranya:
|Kabupaten/Kota
|Kecamatan Terdampak Perluasan
|Kabupaten Kampar
|Kampar Kiri, Tapung Hilir
|Kabupaten Bengkalis
|Bukit Batu, Siak Kecil, Pinggir
|Kabupaten Indragiri Hilir
|Keritang, Tanah Merah
|Kabupaten Siak
|Kandis
|Kota Dumai
|Dumai Barat, Dumai Selatan
Warga yang beraktivitas di luar ruangan, terutama bagi pengendara di jalur lintas, diimbau untuk berhati-hati terhadap jarak pandang yang berkurang dan potensi pohon tumbang akibat angin kencang. (Z-10)
BMKG Balikpapan merilis peringatan dini cuaca ekstrem di Kaltim. Potensi hujan lebat, banjir, dan longsor mengintai Balikpapan hingga Berau pada 9-11 Maret 2026.
Pada pagi cuaca berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur daerah di Jawa Tengah secara merata.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
Wilayah Batam yang merupakan daerah kepulauan dengan mobilitas laut yang tinggi membuat kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan.
Tetap waspadai cuaca ekstrem tersebut, karena dapat berdampak bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BMKG Balikpapan merilis peringatan dini cuaca ekstrem di Kaltim. Potensi hujan lebat, banjir, dan longsor mengintai Balikpapan hingga Berau pada 9-11 Maret 2026.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat langkah antisipasi cuaca ekstrem dengan membangun koridor pengendalian hujan dari Perairan Selat Sunda hingga Kabupaten Tangerang
Korban pertama kecelakaan ATR 42-500 di Balocci, Pangkep dievakuasi. Ia ditemukan tewas di jurang 200 m saat SAR dihantam cuaca ekstrem. Kabut pekat visibilitas 5 m.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan prakiraan cuaca untuk 4 Desember 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved