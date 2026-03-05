BMKG Ingatkan NTT Waspada 3 Bibit Siklon Tropis dan Cuaca Ekstrem

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mewaspadai ancaman cuaca ekstrem akibat munculnya tiga bibit siklon tropis secara bersamaan di sekitar wilayah Indonesia dan Australia.
Kepala Stasiun Meteorologi NTT, Sti Nenotek, menyatakan bahwa keberadaan bibit siklon ini memicu pertumbuhan awan konvektif yang masif, sehingga berpotensi mendatangkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat serta peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah NTT.
Berdasarkan data BMKG pada Kamis (5/3), berikut adalah rincian tiga bibit siklon yang sedang dipantau ketat:
Kondisi ini diperparah dengan dinamika atmosfer regional lainnya seperti penguatan monsun Asia, La Nina lemah, serta aktifnya Gelombang Kelvin dan Equator Rossby di wilayah NTT.
BMKG menetapkan status SIAGA untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem di wilayah berikut:
|Hari/Tanggal
|Wilayah Siaga (Ekstrem)
|Kamis, 5 Maret
|Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Alor.
|Jumat, 6 Maret
|Belu, Manggarai, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor.
Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat angin kencang yang diprediksi melanda seluruh kabupaten/kota di NTT pada 5-6 Maret 2026.
BMKG menyarankan warga untuk terus memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi:
