Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

BMKG Ingatkan NTT Waspada 3 Bibit Siklon Tropis dan Cuaca Ekstrem

 Gana Buana
05/3/2026 10:47
BMKG Ingatkan NTT Waspada 3 Bibit Siklon Tropis dan Cuaca Ekstrem
BMKG Ingatkan NTT Waspada 3 Bibit Siklon Tropis.(Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mewaspadai ancaman cuaca ekstrem akibat munculnya tiga bibit siklon tropis secara bersamaan di sekitar wilayah Indonesia dan Australia.

Kepala Stasiun Meteorologi NTT, Sti Nenotek, menyatakan bahwa keberadaan bibit siklon ini memicu pertumbuhan awan konvektif yang masif, sehingga berpotensi mendatangkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat serta peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah NTT.

Daftar Tiga Bibit Siklon Tropis Terpantau

Berdasarkan data BMKG pada Kamis (5/3), berikut adalah rincian tiga bibit siklon yang sedang dipantau ketat:

Baca juga : Peduli Cuaca

  • Bibit Siklon Tropis 90S: Berlokasi di Samudera Hindia selatan Jawa Tengah, bergerak ke arah timur dengan peluang tinggi menjadi siklon tropis.
  • Bibit Siklon Tropis 93S: Berada di perairan Australia Barat, bergerak ke arah barat-barat daya dengan peluang sedang.
  • Bibit Siklon Tropis 92P: Terpantau di Teluk Carpentaria, bergerak ke arah barat-barat daya dengan peluang sedang menjadi siklon dalam 24 jam ke depan.

Kondisi ini diperparah dengan dinamika atmosfer regional lainnya seperti penguatan monsun Asia, La Nina lemah, serta aktifnya Gelombang Kelvin dan Equator Rossby di wilayah NTT.

Peringatan Siaga Wilayah (5-6 Maret 2026)

BMKG menetapkan status SIAGA untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem di wilayah berikut:

Hari/Tanggal Wilayah Siaga (Ekstrem)
Kamis, 5 Maret Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Alor.
Jumat, 6 Maret Belu, Manggarai, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor.

Waspada Bencana Hidrometeorologi

Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat angin kencang yang diprediksi melanda seluruh kabupaten/kota di NTT pada 5-6 Maret 2026.

BMKG menyarankan warga untuk terus memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi:

  • Telepon: (0380) 881613
  • WhatsApp: 0811-3940-4264
  • Aplikasi: Info BMKG (AppStore & PlayStore). (Ant/Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved