Prakiraan Cuaca Bali Kamis 5 Maret 2026: Waspada! Gelombang Tinggi Menghantui Perairan Selatan

BALAI Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di perairan selatan Bali yang diprakirakan mencapai hingga lima meter pada Kamis (5/3).
Prakirawan BBMKG Wilayah III Denpasar, Ariantika, menyatakan bahwa selain gelombang tinggi, masyarakat harus mewaspadai potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Bali.
Kondisi cuaca ekstrem di Bali saat ini dipengaruhi oleh rangkaian bibit siklon tropis. Berdasarkan pantauan terbaru, terdapat tiga titik perhatian utama:
BBMKG menjelaskan potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali diperkirakan mencapai 40 knot (74 km/jam) hingga 6 Maret 2026. Berikut adalah jadwal wilayah yang diprediksi terdampak angin kencang:
|Tanggal
|Wilayah Potensi Angin Kencang
|5 Maret 2026
|Badung, Denpasar, Jembrana, Tabanan, Klungkung
|6 Maret 2026
|Badung, Jembrana, Denpasar, Buleleng
|7-8 Maret 2026
|Badung, Karangasem
Tinggi gelombang dan kecepatan angin ini menimbulkan risiko tinggi bagi aktivitas di laut. BBMKG memberikan rekomendasi batas aman sebagai berikut:
Masyarakat, operator kapal, dan wisatawan diimbau untuk terus memperbarui informasi melalui aplikasi Info BMKG atau kanal media sosial resmi BBMKG Wilayah III Denpasar guna menghindari risiko kecelakaan laut. (Z-10)
