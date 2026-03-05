Prakiraan Cuaca Bali Kamis 5 Maret 2026: Waspada! Gelombang Tinggi Menghantui Perairan Selatan

Prakiraan Cuaca Bali Kamis 5 Maret 2026.(Antara)

BALAI Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di perairan selatan Bali yang diprakirakan mencapai hingga lima meter pada Kamis (5/3).

Prakirawan BBMKG Wilayah III Denpasar, Ariantika, menyatakan bahwa selain gelombang tinggi, masyarakat harus mewaspadai potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Bali.

Kondisi cuaca ekstrem di Bali saat ini dipengaruhi oleh rangkaian bibit siklon tropis. Berdasarkan pantauan terbaru, terdapat tiga titik perhatian utama:

Bibit Siklon 90S: Terletak di Samudera Hindia selatan Banten-Jawa Barat. Berpeluang sedang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dengan pergerakan ke arah timur.

Bibit Siklon 93S: Berada di pesisir barat laut Australia dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon.

Bibit Siklon 92P: Terdeteksi di Teluk Carpentaria, selatan Papua Selatan.

Prediksi Kecepatan Angin dan Wilayah Terdampak

BBMKG menjelaskan potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali diperkirakan mencapai 40 knot (74 km/jam) hingga 6 Maret 2026. Berikut adalah jadwal wilayah yang diprediksi terdampak angin kencang:

Tanggal Wilayah Potensi Angin Kencang 5 Maret 2026 Badung, Denpasar, Jembrana, Tabanan, Klungkung 6 Maret 2026 Badung, Jembrana, Denpasar, Buleleng 7-8 Maret 2026 Badung, Karangasem

Risiko Keselamatan Pelayaran

Tinggi gelombang dan kecepatan angin ini menimbulkan risiko tinggi bagi aktivitas di laut. BBMKG memberikan rekomendasi batas aman sebagai berikut:

Peringatan Keamanan Maritim:

Nelayan: Waspada jika angin >15 knot dan gelombang >1,25 meter.

Kapal Tongkang: Waspada jika angin >16 knot dan gelombang >1,5 meter.

Kapal Feri: Waspada jika angin >21 knot dan gelombang >2,5 meter.

Masyarakat, operator kapal, dan wisatawan diimbau untuk terus memperbarui informasi melalui aplikasi Info BMKG atau kanal media sosial resmi BBMKG Wilayah III Denpasar guna menghindari risiko kecelakaan laut. (Z-10)